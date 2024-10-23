بسبب تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية: أسهم ماكدونالدز تنخفض بنسبة 7.3%

تراجعت أسهم ماكدونالدز بنسبة 7.3% اليوم (الأربعاء) بعد تفشي بكتيريا E. coli إشريكية قولونية المرتبطة بشطائر الهامبرغر "ربع باوند" (كوارتر باوند) التي تنتجها سلسلة المطاعم، مما أدى حتى الآن إلى مصرع شخص واحد وإصابة 49 آخرين في الولايات المتحدة.

وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، يوم الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن تفشي المرض في عشر ولايات أمريكية، وتم نقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص إلى المستشفى، وبدأ الإبلاغ عن الحالات في نهاية سبتمبر/أيلول ويستمر هذا الشهر.

وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون: "هذا الذعر على الصحة العامة هو آخر ما تحتاجه ماكدونالدز بالنظر إلى أنها تكافح بالفعل لدفع النمو". تسبب بكتيريا الإشريكية القولونية التي أدت إلى تفشي المرض مرضًا خطيرا وهي نفس السلالة المرتبطة بحادث عام 1993 في سلسلة "جاك إن ذا بوكس" الغذائية والذي أدى إلى مقتل أربعة أطفال.

وقالت ماكدونالدز بناء على النتائج الأولية التي توصلت إليها، إن تفشي المرض ربما يكون ناجما عن استخدام البصل المفروم في وجبات "كوارتر باودر"، ومصدره من مورد واحد يخدم ثلاثة مراكز توزيع. وقالت السلسلة أيضًا إنها أزالت البصل المفروم وشرائح اللحم البقري التي بها مشاكل، وتوقفت مؤقتًا عن بيعها في المطاعم بالمناطق المتضررة.

وتعمل ماكدونالدز مع مسؤولي الصحة العامة لتحديد المكونات الملوثة، وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.