أحمد الشرع سيتمكن من تحويل الأموال: الخطوة التي ستربط سوريا مع العالم

أفاد كل من صحيفة فاينانشال تايمز ورويترز اليوم (الاثنين) أن سوريا ستعود إلى نظام المدفوعات الدولي سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) خلال أسابيع، وهو ما سيعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

وضع المدير العام لمصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، خارطة طريق لإعادة تنظيم النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المنهار. وأعرب حصرية عن أمله في أن تكون بلاده ضامنةً لعودة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز التجارية، وتطبيع العملة السورية، وإصلاح القطاع المصرفي.

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قال حصرية: "نهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية". وأضاف: "على الرغم من التقدم الكبير المُحرز، لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

يشار إلى أنه في آذار/مارس الماضي، نشرنا تقريرًا على i24NEWS حول العلاقة الاقتصادية التي بدأت تتشكل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم "سوريا الجديدة" أحمد الشرع. بدأ الاثنان محادثة هاتفية بعد شهرين فقط من سقوط نظام الأسد. أرسلت روسيا إلى البنك المركزي السوري طائرة محملة بـ 23 مليون دولار نقدًا بالعملة السورية. طبعت روسيا هذه الأوراق النقدية خصيصًا لسوريا، بينما امتنعت دول أخرى عن ذلك خوفًا من العقوبات.

وتناولت المفاوضات بين البلدين مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك استثمار الأموال في حقول الغاز والموانئ، وتحويل مليارات الدولارات نقداً، وحتى الاعتذار المحتمل عن دور روسيا في مساعدة نظام الأسد في قتال المعارضة وإستهداف المدنيين.