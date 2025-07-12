إعلان ترامب المقلق: فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع المستوردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.

أعلن ترامب هذا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع "بوليتيكو"، طُلب من موظفي مفوضية الاتحاد الأوروبي حضور اجتماع طارئ في بروكسل بسبب إعلان ترامب. وكان الاتحاد الأوروبي يأمل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق يفرض رسومًا جمركية أحادية الاتجاه بنسبة 10% على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة من أوروبا، وسعى إلى تخفيف الرسوم على قطاعات محددة، بما في ذلك السيارات والطائرات والمشروبات الكحولية.

وصرحت الرئيسة المكسيكية شينباوم بأنها واثقة من إمكانية توصل البلدين إلى اتفاق قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. كتب الرئيس ترامب في إعلانه عن الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الاتحاد الأوروبي: "إذا قررتم، لأي سبب كان، رفع رسومكم الجمركية ردًا على ذلك، فسنرفعها بما يتناسب مع ذلك بالإضافة إلى نسبة الـ 30% التي نفرضها".