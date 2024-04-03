مصر : قطاع الأعمال لم يستفد بعد من تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد

أظهر مسح، اليوم الأربعاء أنّ اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي من أبرز ملامحه تعويم الجنيه، واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس/ آذار.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير/ شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إنّ "النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي شهد انخفاضاً حاداً خلال مارس/آذار، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".

ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في السادس من مارس/ آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير/ شباط، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.