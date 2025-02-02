حرب تجارية؟ ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، فرض رسوم جمركية جديدة وغير عادية على دول مثل المكسيك وكندا والصين، وأدت هذه الخطوة إلى رد فعل حاد من الدول المتضررة - حيث فرضت كندا الرسوم الجمركية بنفسها، والمكسيك سوف تفرض الرسوم الجمركية وأدانت الصين القرار.

تزعم الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تبلغ 25% على الواردات من المكسيك وكندا و10% على البضائع الصينية، إلى مكافحة تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الولايات المتحدة. المكسيك، كندا والصين هي ثلاث من أكبر خمس دول تتاجر معها الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، وقع ترامب على الأمر الرئاسي كجزء من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، والذي يسمح له باتخاذ إجراءات أحادية ضد الدول أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وقال ترامب بعد توقيع الأمر: "هذا الإعلان يهدف إلى وقف تدفق المخدرات القاتلة والمهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكلون تهديدا مباشرا لأمننا".

وعقب الإعلان، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده سترد على قرار ترامب بفرض تعريفة بنسبة 25% على البضائع الأمريكية.

AP Photo/Andrew Harnik

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، قال ترودو إن الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية ستكون "فورية" وستشمل سلعًا بقيمة 30 مليار دولار، والتي سيبدأ تحصيلها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء - وهو اليوم الذي من المتوقع أن تقوم فيه الولايات المتحدة البدء بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا.

كان رد فعل المكسيك أيضًا حاسمًا على قرار ترامب. وأعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في منشور لها على موقع X، أنها وجهت وزير الاقتصاد بتفعيل "الخطة ب"، التي تتضمن إجراءات جمركية وغير جمركية لحماية مصالح المكسيك. وقالت شينباوم، إن "المكسيك لن توافق على التدخل في أراضيها، ولن نتعاون مع أي اتهام لا أساس له من الصحة"، مؤكدة الرغبة المشتركة لبلادها والولايات المتحدة في منع تدفق مادة الفنتانيل، المادة الأفيونية المعروفة، إلى الولايات المتحدة.

كما أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لفرض الرسوم الجمركية، زاعمة أنها تمثل انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وذكر البيان أن "الصين ستتخذ إجراءات مضادة من أجل حماية حقوقها"، مضيفة أن "العلاقات الاقتصادية بين الدول يجب أن تقوم على التعاون والتفاهم المتبادل".