نحو تعزيز التحالف الثنائي: إسرائيل تلغي جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية

بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد والصناعة النائب نير بركات ألغت إسرائيل جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها حتى الآن على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل.

ومن المقرر أن يدخل تعديل أمر الضريبة التجارية والضمانات حيز التنفيذ، بعد موافقة لجنة المالية وتوقيع وزير الاقتصاد والصناعة على الأمر، وسيتم إلغاء التعريفات الجمركية على جميع الواردات من الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة هي الحليف الأقرب لإسرائيل، وهي أيضا شريكها التجاري الأهم. وفي عام 2024، من المتوقع أن تبلغ صادرات السلع إلى الولايات المتحدة 17.3 مليار دولار، وأن تبلغ صادرات الخدمات 16.7 مليار دولار.

أدت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1985 إلى إعفاء الغالبية العظمى (حوالي 99٪) من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية بالكامل. وبناء على ذلك، فإن خفض التعريفات الجمركية سوف ينطبق على عدد محدود للغاية من المنتجات في فئة الواردات الغذائية والزراعية من الولايات المتحدة.

وفي الواقع، فإن خفض الرسوم الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى توسيع اتفاقية التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. ويتضمن التخفيض أيضًا وعدًا للمستهلكين في إسرائيل في شكل انخفاض محتمل في تكلفة المعيشة مع التوسع المتوقع في واردات المنتجات الغذائية والزراعية من الولايات المتحدة، والتي ستستفيد من معدل التعريفة الجمركية صفر.

وعقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القرار بقوله: "إن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية هو خطوة أخرى في السياسة التي تتبناها الحكومات التي أقودها منذ عقد من الزمان لفتح السوق أمام المنافسة وتنويع الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة".

وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين، فإن هذه الخطوة الحالية ستسمح لنا بتعزيز التحالف والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".