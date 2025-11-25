من طوابير دمشق إلى هيكلة إدلب .. سوريا بين شلل السيولة وصراع الموارد

من دمشق…مشاهدُ الطوابيرِ الطويلةِ أمامَ أجهزةِ الصرافِ الآليِّ أصبحَتْ جزءًا من الحياةِ اليومية.مواطنون يقِفون لساعاتٍ لسحبِ مبالغَ صغيرةٍ في ظلِّ أزمةِ سيولَةٍ تتفاقَمُ يومًا بعدَ يوم. فالمصرفُ المركزيُّ جمّدَ حركةَ النقدِ بحُجةِ تثبيتِ الليرة، لكنَّ الخبراءَ يؤكدون أن هذه الخطوةَ انعكست سلبًا على السوقِ وزادَتْ الشللَ المالي.

الأزمةُ تعمقت أكثرَ مع تعطُلِ أنظمةِ الدّفعِ الإلكترونيةِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرة، ما أدى إلى توقفِ الفواتيرِ، وتعطُلِ نقاطِ البيع، ورفضِ المتاجرِ التعامُلَ بالبطاقات. ومع اختفاءِ النقدِ من السوقِ، انتعشت السوقُ السوداء، حيث تفرضُ مكاتبُ غيرُ رسميةٍ عُمولاتٍ تصل إلى خمسةٍ وعشرينَ في المئةِ لتسليمِ الرواتبِ نقدًا. وامتدت التداعياتُ اجتماعيًا لتشملَ شجاراتٍ أمامَ الصرافات، ومواطنينَ ينامون قربَ الأجهزة، وعياداتٍ توقِفُ خدماتِها الإلكترونية.

وفي الشمالِ السوريِّ، ظهرَ تطورٌ اقتصاديٌّ لافت… إذ أصدَرَ رئيسُ المرحلةِ الانتقاليةِ أحمد الشرع قرارًا بتحويلِ إدارةِ المنافذِ والجَماركِ إلى هيئةٍ مستقلةٍ مُرتبطةٍ بهِ مباشرةً، مع تعيينِ قتيبة أحمد بدوي رئيسًا لها بمرتبةِ وزير. خطوةٌ يعتبرها مراقبون تعزيزًا للنُفوذِ والسيطرةِ على أهمِّ شريانٍ ماليٍّ وحدودي، يشملُ الرسومَ والضرائبَ وحركةَ الاستيرادِ والتصدير.

بين طوابيرِ دمشق وهيكلِ إدلب الجديد… تتعمق الأزمةُ السوريةُ حيث يختلطُ الانهيارُ الماليُّ بصراعِ الموارد.