مليارات الدولارات التي ذهبت هباء: من وراء الفوضى في واشنطن

وقع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم الأربعاء على القانون الذي ينهي رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. الإغلاق، الذي استمر 43 يومًا، نتج عن فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مؤقتة.

الولايات المتحدة هي الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تتعطل فيها الخدمات الحكومية بالكامل في حال عدم وجود ميزانية معتمدة، وهي ظاهرة أَثَّرت تداعياتها في كل زاوية من البلاد. في الأسبوع الأخير من التعطيل، وصلت الأضرار إلى ذروتها في قطاع الطيران، حيث أدى نقص حاد في القوى العاملة في إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إلغاء وتعطيل عشرات آلاف الرحلات الجوية.

ملايين دون رواتب وأضرار بمليارات.

يحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونغرس في تمرير ميزانية لتمويل الحكومة حتى بداية السنة المالية في 1 أكتوبر. ونتيجة لذلك، تتوقف الحكومة عن تمويل جميع وظائفها التي تُعرَّف بأنها "غير ضرورية". لقد كان للإغلاق الحالي عواقب هائلة. الحكومة الفيدرالية هي أكبر صاحب عمل في الولايات المتحدة، وحوالي 1.4 مليون موظف تأثروا بشكل مباشر من الأزمة. من بينهم، تم إخراج حوالي 670 ألف موظف في إجازة بدون راتب، بينما اضطر حوالي 730 ألف موظف "ضروري"، مثل الجنود في الخدمة الفعلية ورجال الأمن في المطارات، إلى الاستمرار في العمل دون معرفة متى سيتلقون رواتبهم. وبمفارقة ساخرة، استمر أعضاء الكونغرس المسؤولون عن الفشل في تلقي رواتبهم كالمعتاد.

الأضرار الاقتصادية تجاوزت بكثير حدود واشنطن العاصمة، إذ أن فقط 15% من موظفي الحكومة يقيمون فيها. وقف الدخل المفاجئ لمئات الآلاف من الموظفين في جميع أنحاء البلاد أضر بالاقتصاد ككل. وقد قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أن الأضرار المباشرة للاقتصاد الأمريكي جراء الإغلاق تبلغ أكثر من 12 مليار دولار.

الطبقات الضعيفة دفعت ثمناً باهظاً بشكل خاص. برامج المساعدة المركزية، مثل برنامج قسائم الطعام (SNAP) الذي يعتمد عليه أكثر من 40 مليون أمريكي، العديد منهم أطفال، واجهت خطر تعطل شديد.

معركة على الصحة وفيليبستر عنيد: ما الذي تسبب في الأزمة؟

هذه ليست أول مرة يحدث فيها إغلاق كهذا، لكنها الأطول من بين جميعها. الإغلاقات السابقة، مثل ذلك الذي استمر 21 يوماً في عهد الرئيس كلينتون (1995-1996) أو 35 يوماً في الولاية الأولى لترامب (2018-2019)، تتضاءل مقارنة بالأزمة الحالية.

السبب للطريق المسدود كان خلافًا مبدئيًا حول خدمات الصحة. الديمقراطيون رفضوا دعم ميزانية لا تتضمن تمديد الدعم لـ"قانون حماية المريض والرعاية الصحية الميسرة" (ACA)، المعروف أكثر باسم "أوباماكير". هذه الإعانات، التي كان من المفترض أن تنتهي في بداية كانون الثاني/يناير، تُخفض أسعار التأمين الصحي لملايين المواطنين. الجمهوريون، بقيادة الرئيس ترامب، أصروا على ميزانية "نظيفة" وطالبوا بمناقشة قضية الصحة في وقت لاحق.

الجمود السياسي كان ممكنًا بفضل قاعدة في مجلس الشيوخ تُسمى "فيلبستر"، والتي تتطلب أغلبية من 60 من أصل 100 عضو مجلس شيوخ لتمرير تشريعات هامة. الجمهوريون، الذين يشغلون 53 مقعدًا، لم تكن لديهم الأغلبية المطلوبة، واستخدم الديمقراطيون قوتهم لعرقلة الميزانية. الرئيس ترامب دعا مرارًا وتكرارًا لإلغاء الفيلبستر، لكن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، بمن فيهم الزعيم الجمهوري جون ثون، عارضوا هذه الخطوة، إدراكًا منهم أن القاعدة تحمي أيضًا حزب الأقلية – وهو دور قد يجد كل حزب نفسه فيه في المستقبل.

التسوية التي تم التوصل إليها – والأزمة القادمة التي تلوح في الأفق

بعد 41 يومًا، جاء الحل من اتجاه غير متوقع. مجموعة من ثمانية أعضاء مجلس شيوخ ديمقراطيين معتدلين، والذين من المتوقع أن يتقاعد معظمهم، انضموا إلى الجمهوريين وصوتوا لصالح اقتراح تسوية.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمول الحكومة بشكل مؤقت فقط حتى نهاية يناير 2026. يشمل تمويلاً كاملاً لبرامج الغذاء والمساعدة للنساء والأطفال، ويضمن دفع مستحقات بأثر رجعي للعمال الذين أُخرجوا لإجازة بدون راتب، ويلغي التسريحات المخطط لها. مقابل دعمهم، تم التعهد للديمقراطيين بأن مجلس الشيوخ سيُجري تصويتاً منفصلاً على تمديد دعم التأمين الصحي حتى منتصف ديسمبر – وهو وعد بإجراء مناقشة، لكن ليس بنتائجها.

صحيح أن الصفقة أعادت فتح الحكومة، لكنها أثارت غضب كثيرين في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي. والأهم من ذلك، أنها مجرد حل مؤقت. فعندما ينتهي التمويل الحالي في نهاية يناير\كانون ثاني، سيجد الكونغرس والرئيس نفسيهما في نفس النقطة بالضبط، وسيعود خطر الإغلاق ليهدد أمريكا مرة أخرى.