عطلة تحت الصفر: فنادق الجليد التي يجب أن تعرفوها

عندما نسافر إلى بلدان باردة في الشتاء، نرغب غالبًا في فندق دافئ نلجأ إليه في نهاية اليوم. لكن ماذا لو أخبرناكم بوجود أماكن أكثر تميزًا وبرودة؟ إليكم فنادق الجليد المنتشرة في شمال أوروبا وكندا، والتي توفر إقامة في درجات حرارة تحت الصفر، ولكن مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة. ستجدون، من بين أمور أخرى، حانات جليدية، وغرف طعام متجمدة، وحتى بيانو كبير يمكنكم العزف عليه، بشرط ارتداء قفازات. إذا بدا لكم هذا غريبًا، فاعلموا أنه أصبح اتجاهًا رائجًا يكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة.

هكذا، في فندق ICEHOTEL 36 في شمال السويد توجد 12 جناحاً، كل واحد منها مبني وفق مفهومه الخاص وتشمل الغرف غرفة واحدة مع مكتبة متجمدة داخل الجدران وغرفة أخرى فيها كرات منحوتة تبدو وكأنها تحوم فوق السرير. الفندق يمتد على مساحة تقارب 2,800 متر مربع ويستخدم حوالي 550 طنًا من الجليد، إلى جانب عشرات آلاف الأمتار المكعبة من "سنس" - وهو خليط كثيف من الثلج والجليد يُستخدم للجدران والأسقف الهيكلية.

ينام الضيوف على أسرّة من الجليد فوقها مراتب عازلة وأكياس نوم حرارية. نظرًا لأن درجات الحرارة في الداخل تتراوح حول ناقص 5 درجات مئوية، تقع الحمامات ومناطق تبديل الملابس في مبانٍ مدفأة قريبة، ويحصل الضيوف عند وصولهم على ملابس مناسبة للأجواء الباردة. الأسعار تبدأ عادة من حوالي 600 يورو لليلة للزوج، وتشمل المعدات الحرارية ووجبة الإفطار، بل ويمكنكم حتى العزف على بيانو كبير مصنوع من الجليد.

https://www.instagram.com/p/DSaIu08DJZQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يقدم منتجع أبوكا بالقرب من روفانييمي في لابلاند أكواخًا جليدية مُدفأة ذات أسقف زجاجية مصممة خصيصًا لمشاهدة الشفق القطبي، بالإضافة إلى أكواخ صغيرة الحجم وأماكن إقامة واسعة تتسع لسبعة ضيوف أو أكثر. تبدأ الأسعار عادةً من حوالي 400 يورو لليلة الواحدة..

https://www.instagram.com/p/DRUXJUMjryP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في جبال الألب السويسرية، يتم إعادة بناء Iglu-Dorf في تزيرمات كل شتاء على ارتفاع 2700 متر فوق منحدرات التزلج فوق المنتجع. ينزل الضيوف في أكواخ إيغلو منحوتة يدوياً متصلة بممرات من الثلج، مع مساحات طعام مشتركة تقدم الفوندو وأطباق الألب. تبدأ أسعار الإقامة عادةً من حوالي 450 يورو للزوج، وتشمل وجبتي الإفطار والعشاء.

https://www.instagram.com/p/DScgMvTjE24/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في Hôtel de Glace، الواقع خارج مدينة كيبك في كندا، هناك غرف محفورة مع جاكوزي، ساونات وأجنحة ذات طابع خاص يتم بناؤها من جديد من الصفر في كل شتاء! يمكن لنزلاء الفندق التنقل بين عدة مطاعم وبارات على الجليد، حيث يتم تقديم الكوكتيلات في كؤوس جليدية محفورة يدوياً.

يتم إعادة بناء الفندق كل شتاء مع حوالي 45 غرفة وأجنحة مصممة بمواضيع مختلفة، إلى جانب حانات جليدية، جاكوزي خارجي وساونا. أسعار الإقامة تبدأ عادة من حوالي 500 يورو لليلة، بينما الأجنحة الفاخرة تُسعّر تبعًا لذلك.

https://www.instagram.com/p/C015jwArj1z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

فكيف يُبنى فندق من الجليد؟

المثال الأكثر تميزًا هو بناء فندق ICEHOTEL 36 في شمال السويد. يتم جمع الجليد بالفعل في أشهر الربيع من نهر تورني – حتى قبل أن يذوب الإصدار السابق من الفندق! بعد ذلك، يتم تخزين كل الثلج في هنغار يعمل بالطاقة الشمسية حتى يمكن إعادة بنائه في بداية الشتاء. وكأن هذا ليس كافيًا، في كل عام يجب على الفريق أن يجد فنانين ومصممين لإنشاء نسخة جديدة من الفندق.

تعمل فرق تضم ما يقارب 90 فنانًا وبنّاءً ومصمم إضاءة ومهندسًا في وقت واحد بوتيرة محمومة على مدى ستة أسابيع تقريبًا لإنجاز هذا العمل الفني. يقول المدير الإبداعي لوكا رونكوروني: "بعض الفنانين لديهم سنوات من الخبرة، بينما لم يسبق للبعض الآخر العمل في الثلج والجليد من قبل".