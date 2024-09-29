توثيق فيديو: ضبط أربعة عمال فلسطينيين يختبؤون داخل خزان وقود

ورد يوم أمس (السبت) بلاغ إلى مركز الشرطة حول قيام عدد من المشتبه بهم بدخول خزان وقود وتوجههم نحو حاجز قرب نابلس بالضفة الغربية بهدف الدخول إلى إسرائيل بدون تصاريح.

بدأ عناصر شرطة محطة أرئيل بمطاردة الشاحنة وعثروا عليها قبل دخولها الى الحاجز، وخلال إجرائهم عملية تفتيش دقيقة للشاحنة، عثرت القوات داخل خزان الوقود على ثلاثة فلسطينيين لا يحملون التصاريح، وعثر على شخص رابع يختبأ خلف مقاعد مقصورة الشاحنة.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة أيضا سائق الشاحنة وهو من قرية كابول شمال إسرائيل مع الأربعة لإجراء التحقيقات معه في محطة أرئيل.