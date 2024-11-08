الديمقراطيون يحددون سبب خسارة كامالا هاريس في الانتخابات

بعد يوم من الانتخابات في الولايات المتحدة، يوجه الديمقراطيون غضبهم من الخسارة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يلقون عليه اللوم في جلب كامالا هاريس إلى الفشل بعدم انسحابه مبكرا ، كما ورد الخميس في موقع "بوليتيكو" إلكتروني.

وبحسب النشر، فإن كبار المسؤولين في الحزب يزعمون أن تقدمه في السن، والتساؤلات المتعلقة بحدته العقلية وعدم شعبيته العميقة وضعت الديمقراطيين في موقع منخفض بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم غاضبون لأنهم اضطروا إلى تبني مرشح أوضح الناخبون أنهم لا يريدونه، والذي بقي في السباق لفترة طويلة بعد أن أصبح واضحًا أنه لا يستطيع الفوز.

وقال جيم مانلي، أحد كبار مساعدي زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد: "لم يكن ينبغي له أن يترشح". وأضاف "هذا ليس الوقت المناسب للانزعاج أو القلق بشأن مشاعر أي شخص. لقد ألحق هو وفريقه أضرارا جسيمة بهذا البلد".

وكان الزعماء الديمقراطيون يأملون أن تتمكن هاريس من فصل نفسها عن عيوب بايدن على الرغم من إعلانها مرشحة قبل 107 أيام فقط من الانتخابات. لكن أي إنجازات حققتها نائبة الرئيس خلال حملتها المختصرة تم إغراقها في يوم الانتخابات بسبب ردود الفعل العنيفة المستمرة ضد الإدارة الحالية بسبب التضخم وتكاليف المعيشة، والرئيس الذي أثبت عدم قدرته على إقناع الناخبين بإنجازاته، والذي أبقته ثقته المفرطة الواضحة على نفسه في الحملة على الرغم من الدلائل المتزايدة على أنه غير مناسب لهذا المنصب.

ووفقاً لمقابلات مع ما يقرب من اثني عشر مسؤولاً وناشطاً في الحزب، يعتقدون أن بايدن أضاع أشهراً ثمينة لينتهي بكارثة في مرحلة المناظرة. وبحلول الوقت الذي قرر فيه تسليم الشعلة، كان قد قدم لهاريس الكثير من التحديات والوقت القليل جدًا لبناء محفظة رابحة لنفسها. وقال مارك لونجابو، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي والمستشار السابق للسناتور بيرني ساندرز، عن هاريس: “لقد أدارت حملة غير عادية بيد قاسية للغاية تجاهها”. وقال ناشط ديمقراطي مخضرم،"حقيقة الأمر هي أنه كان ينبغي على بايدن أن يغادر عاجلاً ويترك الحزب يضع خطة أطول للعبة. يشعر الناس، لأي سبب كان، أن الوضع كان أفضل قبل أربع سنوات - ولا أعتقد أنه كان بإمكاننا محاربة ذلك". مشيراً إلى النسبة المئوية للعدد المتزايد من الناخبين اللاتينيين والسود الذين تحولوا إلى ترامب. "لدينا علامة تجارية سيئة في الوقت الحالي."

واعترف مارتي والش، الذي عمل سابقًا مع بايدن، في مقابلة بأن رسائل الإدارة في كثير من الأحيان "لم يكن لها صدى لدى الناس". لكنه نبه إلى أن هذه النواقص لا علاقة لها به أو بأي مرشح آخر؛ وبدلاً من ذلك، لم يفهم الحزب ككل كيفية الوصول إلى الناخبين وتثقيفهم بشكل فعال. إلى حد كبير، وكما فعلت خلال الحملة، ربما على حسابها، رفضت هاريس أيضًا انتقاد بايدن علنًا أو سرًا، قائلة للمطلعين إنها بذلت قصارى جهدها، لكن في النهاية لم يكن ذلك كافيًا. وأشار عدد من الديمقراطيين إلى تعامل الإدارة مع ارتفاع التضخم باعتباره خطأً كبيراً. رفضها البيت الأبيض في البداية باعتبارها ظاهرة مؤقتة، واستغرق الأمر أشهرًا حتى يدرك بايدن تأثيرها على الناخبين.