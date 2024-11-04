طريقة معقدة||قصة طريقة الانتخابات في الولايات المتحدة : "المجمع الانتخابي"

في الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني، ستتجه الولايات المتحدة إلى الانتخابات. طريقة الانتخابات هناك، المجمع الانتخابي، تختلف كثيراً عن أي نظام في العالم. إذن ماذا يعني ذلك بالضبط؟

الولايات المتحدة هي الديمقراطية الوحيدة في العالم التي لديها تصويت غير مباشر وغير مباشر. في عام 1787، كرّس المؤسسون النظام الانتخابي في الدستور، مما أدى إلى تعقيد العملية إلى حد ما. يقوم المواطنون بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، أو عن طريق التصويت المبكر عبر البريد، وفي كل ولاية - المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، سيفوز بجميع الناخبين في المجمع الانتخابي.ماذا يعني ذلك ؟ لكل ولاية ممثلون يقومون، نيابة عن السكان، بإعطاء جميع الناخبين للمرشح الذي سيفوز بالولاية. يتم تحديد عدد الناخبين من خلال عدد ممثلي الولاية في الكونغرس ومجلس الشيوخ مجتمعين.

القليل من الرياضيات: يتم تحديد عدد أعضاء الكونجرس بكل بساطة، حسب حجم السكان. في ولاية تكساس، على سبيل المثال، هناك 31 مليون نسمة، و38 عضوا في الكونغرس. ولاية أصغر مثل ألاسكا، التي يبلغ عدد سكانها 730 ألف نسمة، تحصل على عضو واحد في الكونغرس. حتى الآن على الأقل، يبدو كل شيء عادلاً، فمن الناحية النظرية كان من المفترض أن يمثل كل ناخب في الانتخابات صوت ما يقرب من 760 ألف من المواطنين.

لكن هنا تتعقد الأمور. تحصل كل ولاية، بغض النظر عن حجم السكان، على تمثيل متساوٍ بمقعدين في مجلس الشيوخ. تؤخذ هذه أيضًا بعين الاعتبار لحساب عدد الناخبين، والآن يمكنك أن ترى أنه في يوم الانتخابات تمنح ولاية تكساس 40 ناخبًا، واحد لكل 775000 ناخب من تكساس، وألاسكا الصغيرة ثلاثة - حيث يمثل كل ناخب ربع مليون شخص فقط.

ومثل هذه الأمثلة ليست غائبة، في حين أن الوضع السخيف قد نشأ بالفعل - حيث يكون التصويت في البلدان ذات الكثافة السكانية الصغيرة - أكثر أهمية بكثير منه في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة. أولئك الذين يعيشون في ولاية بها عدد أقل من السكان لديهم تأثير أكبر على نتائج الانتخابات. وهكذا نشأ وضع مفاده أن المرشح الذي صوت له عدد أقل من الأميركيين فاز بالمنصب مرتين في القرن الحادي والعشرين (بوش وترامب).

وماذا بعد؟ بعد شهر من الانتخابات، ستجتمع الهيئة الانتخابية (المجمع الانتخابي)، حيث سيعطي ممثلو جميع الولايات (إجمالي 538) أصواتهم للمرشح المنتخب في الولاية التي جاءوا منها. ومن يصل إلى الرقم السحري 270 سيتم الإعلان عنه كرئيس قادم.

ومع مرور السنين، تغير الحزب الذي استفاد من الأسلوب الفريد. أحياناً ديمقراطيون، وأحياناً جمهوريون. ولكن يمكنكم أن تكونوا على يقين دائمًا من أن الحزب الذي فاز في الانتخابات هو الذي سيصر على أن هذا التقليد لا يتغير.