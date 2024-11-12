مؤيدون متحمسون لإسرائيل: هذه هي التعيينات المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب

يواصل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بناء إدارته. أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة (الثلاثاء) أنه من المتوقع اختيار ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية المقبل وسيحل محل أنتوني بلينكن. إضافة إلى ذلك، وبحسب تقرير في "رويترز"، تم تعيين مايك والتز مستشارا للأمن القومي، خلفا لجيك سوليفان. ويشار إلى أن كلا الشخصيتين مؤيدتان بشدة لإسرائيل.

وسبق أن أجرى روبيو مقابلة في استوديو i24NEWS باللغة الإنجليزية مع المذيع كاليف بن دافيد. وتحدث روبيو عن وجهة نظره فيما يتعلق بالحرب ضد حماس وحزب الله وإيران. وقال "على اسرائيل القضاء على حماس والتأكد من أن حزب الله لا يشكل تهديدا في الشمال. كل الحلفاء يؤيدون ذلك."

تم انتخاب روبيو لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2010، حيث كان منخرطًا بشكل خاص في العلاقات الخارجية. وأبدى مواقف متشددة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. بينما يدعم الخطوط الصارمة تجاه الصين وإيران على وجه الخصوص. وطرح اسمه كأحد المرشحين لتولي منصب نائب ترامب.

i24news

وسيكون والتز مسؤولاً عن إطلاع ترامب على قضايا الأمن القومي الرئيسية والتنسيق مع مختلف الوكالات. ويعد مستشار الأمن القومي منصبًا قويًا ولا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. في السابق، كان والتز مديرًا للسياسات لوزيري الدفاع دونالد رامسفيلد وروبرت جيتس، وتم انتخابه للكونغرس في عام 2018.

وهو أيضًا عضو في فريق العمل المعني بالصين التابع للحزب الجمهوري، وفي كتاب نُشر في وقت سابق من هذا العام بعنوان "حقائق صعبة: التفكير وقيادة مثل القبعات الخضراء"، استعرض والتز استراتيجية من خمسة أجزاء لمنع الحرب مع الصين، بما في ذلك تسليح تايوان بشكل أسرع، وتأمين الحلفاء في المحيط الهادئ وتحديث الطائرات والسفن.

AP Photo/Ted Shaffrey, File

وخلال إحدى الفعاليات التي أقيمت الشهر الماضي، قال والتز إنه يجب أن تكون هناك إعادة تقييم لأهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا. وتساءل: "هل من مصلحة أمريكا أن نستثمر الوقت والمال والموارد التي نحتاجها في المحيط الهادئ الآن بطريقة سيئة؟". وأشاد بترامب لدفعه حلفاء الناتو إلى إنفاق المزيد على الدفاع، لكنه، على عكس الرئيس المنتخب، لم يقترح انسحاب الولايات المتحدة من الحلف. وقال الشهر الماضي: "لنرى أنه يمكننا أن نكون حلفاء وأصدقاء وأن نجري محادثات صعبة".

ومن المتوقع أن يتبنى ترامب وجهة نظر أكثر قتامة تجاه قادته العسكريين في ولايته الثانية، بعد أن واجه معارضة البنتاغون في كل شيء بدءا من تشككه في حلف شمال الأطلسي إلى استعداده لنشر قوات لقمع الاحتجاجات في شوارع الولايات المتحدة. وانتقد الجيش لتسييسه في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي تعيين آخر، تم تعيين حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي للعمل كوزيرة الأمن الداخلي. وتم تعيين ستيفن ميلر نائبا لرئيس الطاقم في البيت الأبيض، وتوم هومان مسؤولا عن الحدود. ويتخذ الثلاثة مواقف متشددة فيما يتعلق بالهجرة، ويبدو أن مسألة ترحيل المهاجرين كما وعدوا ستكون في قلب سياسة ترامب. وقالت كريستي: "الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الغزو. الغزو يصل إلى حدودنا الجنوبية. الولايات الخمسين لديها عدو مشترك وهذا العدو هو عصابات المخدرات المكسيكية. إنهم يشنون حربًا ضد أمتنا، وهذه العصابات تعمل على إدامة العنف في كل ولاية، حتى هنا في داكوتا الجنوبية."

كما اشتبكت أيضًا مع القبائل الأصلانية في ولاية ساوث داكوتا بعد تصريحاتها. في شهر مايو/أيار من هذا العام، صوتت جميع القبائل الأصلية التسع في داكوتا الجنوبية لصالح منع الحاكمة كريستي نوام من الدخول إلى أراضيها المحمية، بعد أن زعمت أن زعماء القبائل كانوا يستفيدون من عصابات المخدرات في الولاية ويعطون الأولوية لهذه الكارتلات على تربية الأطفال في محمياتهم.