ترامب في أول تعيين له: "سيكون مسؤولا عن قضية ترحيل المهاجرين"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صباح اليوم (الاثنين)، أنه عين رسميا توم هومان، الذي كان مديرا لهيئة الجمارك والهجرة، في المنصب المسؤول عن الحدود، بما في ذلك المسؤولية عن الأمن البحري والطيران.

وكتب الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور: "أعرف توم منذ فترة طويلة، ولا يوجد شخص أفضل منه لهذا المنصب. كما سيكون توم هومان مسؤولاً عن مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. مبروك لتوم. ليس لدي أدنى شك في أنه سيقوم بعمل استثنائي".

في غضون ذلك، عرض ترامب على عضوة الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك وظيفة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة CNN أمس. كانت ستيفانيك عضوة الكونجرس التي قادت خط الاستجواب الشديد ضد رؤساء الجامعات هارفارد، بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جلسة استماع حول قضية "معاداة السامية في مؤسسات التعليم العالي".

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أيد رجل الأعمال إيلون ماسك، حليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أمس، السيناتور الجمهوري ريك سكوت لزعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي.