العودة لولاية ثانية في البيت الأبيض: دونالد ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة

بعد ساعات دراماتيكية من فرز الأصوات، ألقى دونالد ترامب، صباح اليوم (الأربعاء)، خطاب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من مقر حملته الانتخابية في فلوريدا. وسيعود لولاية ثانية في البيت الأبيض بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، حصل المرشح الجمهوري على 266 ناخباً حتى كتابة هذه السطور، ما أدى إلى فوزه على منافسته كامالا هاريس التي حصلت على 205 ناخبين حتى كتابة هذه السطور. تجدر الإشارة إلى أن معظم وسائل الإعلام تنبأت طوال الليل بفوز ترامب، حتى الإعلان النهائي.

وقال الرئيس المنتخب في خطاب النصر الذي ألقاه من مقر الانتخابات في فلوريدا: "لقد صنعنا التاريخ، وسنشفي الولايات المتحدة. هذه هي أفضل حركة سياسية شهدتها هذه البلاد على الإطلاق. هناك الكثير مما يجب إصلاحه، وهذا ما سنفعله. سنصلح حدودنا، لقد صنعنا التاريخ وتغلبنا على العقبات. انظر ماذا حدث، أليس هذا جنونا؟ إنه نصر سياسي لم تشهده هذه البلاد من قبل. سأقاتل من أجل كل مواطن ومن أجل عائلاتكم ومستقبلكم. لن أهدأ حتى أحقق أمريكا الآمنة والمزدهرة، سيكون هذا هو العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وقال أيضًا: "آمل أن أجعلكم فخورًين. أن تعلموا أنكم صوتم ليس فقط للرئيس، ولكن أيضًا لهذه المجموعة العظيمة من الناس. إن عدد انتصاراتنا في مجلس الشيوخ مذهل - لم يتوقعه أحد. أعضاء مجلس الشيوخ رائعون، وأعضاء جدد أيضًا، وسنستمر أيضًا في حكم مجلس النواب. شكرًا لمايك جونسون، فهو يقوم بعمل رائع. شكرًا لزوجتي ميلانيا وجميع أفراد عائلتي".

"سنحول البلاد إلى شيء مميز للغاية. سنفعل ذلك بشكل جيد للغاية، إنها أفضل دولة في العالم، وسنبذل قصارى جهدنا. الوضع سيء، نحن بحاجة إلى إغلاق الحدود، "وإحداث وضع حيث سيدخل الناس إلى البلاد بشكل قانوني، قانونيًا فقط".

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وأشار لاحقًا إلى علاقته بالملياردير إيلون ماسك: "إنه رجل رائع، لقد أمضى أسبوعين في فيلادلفيا وقام بحملته الانتخابية. لقد أرسل سفينة فضاء قبل أسبوعين، وعندما عاد لم يكن جميلًا. أخبرني هناك. لا يوجد لون يمكنه تحمل هذا النوع من الحرارة. فنزل ونزل... وقلت - "فقط إيلون يمكنه فعل هذا- اتصلت به وقلت له: "هل لديك شيء يسمى ستارلينك، أليس كذلك؟ إنهم في حاجة ماسة إليها في ولاية كارولينا الشمالية. نحن متحمسون لحماية عباقرتنا الخارقين".

وقال ترامب أيضًا: "خلال فترة ولايتي لم تكن لدينا حروب. لقد قالوا (الديمقراطيون،) - سيبدأ الحروب، لقد أوقفت الحروب فقط. لقد هزمنا داعش في وقت قياسي، ولن أبدأ الحروب، أريد إنهاء الحروب. بالأمس عندما وقفت في المحطة الأخيرة سأقوم بالمزيد من التجمعات، هل تصدق؟ أعتقد أننا فعلنا 900 أو 910، وكان الكثير من الناس حزينين، لكننا الآن سنفعل شيئًا أكثر أهمية لأن المسيرات والتجمعات كانت تهدف إلى أن نكون هنا ونجعل بلادنا أفضل من أي وقت مضى. لن يمنعني شيء من الوفاء بكلمتي لكم أيها الناس".

حان الوقت للتوحد، ووضع الانقسام خلفنا. النجاح سيجمعنا متحدين."

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فاز ترامب في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا و3 من أصل 5 ناخبين في نيفادا - وهي ولايات رئيسية ذات أهمية كبيرة. وفي الوقت نفسه، تمكن الجمهوريون من الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد 4 سنوات، بـ 51 مقعدا – وهو ما عزز سلطة الرئيس الجديد القديم.

وفي المعسكر الديمقراطي، كانت هناك خيبة أمل كبيرة تجاه نائبة الرئيس كامالا هاريس، حتى أن مسؤولا كبيرا في الحملة قال مع مرور الساعات "يبدو الأمر ميئوسا منه". وبدأ مقر الحملة الانتخابية في واشنطن - الذي كان مكتظا بالناس لساعات طويلة - يفرغ مع تدفق نتائج الحقيقة. وفي ساعات الصباح الباكر، أعلن المقر أن نائب الرئيس ستدلي ببيان بعد الظهر.

وفي نفس الوقت الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات الرئاسية، فاز السيناتور تيد كروز بانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية تكساس. كما تمكن المرشح المحافظ بيرني مورينو من ولاية أوهايو من هزيمة خصمه الديمقراطي وتعزيز الانجراف الجمهوري. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن ثلاثة فائزين يهود - أصبح الديمقراطي جوش ستاين من ولاية كارولينا الشمالية حاكمًا للولاية، وفاز آدم شيف من كاليفورنيا بمقعد في مجلس الشيوخ، وفاز كريج جولدمان بمقعد في مجلس الشيوخ عن تكساس.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

وهذا ما حدث الليلة: رفض سكان فلوريدا مبادرة سعت إلى توسيع حقوق الإجهاض وإلغاء الحظر الذي فرضته الولاية على الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل. وفي نيويورك، أقرت كولورادو وماريلاند تعديلاً يهدف إلى حماية الوصول إلى الإجهاض.