تسعة أيام على الانتخابات: هاريس توسع الفجوة أمام ترامب

استعادت نائبة الرئيس كامالا هاريس تقدمًا طفيفًا بين الناخبين المحتملين على الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته شبكة ABC News / Ipsos، والذي صدر اليوم (الأحد). ومع ذلك، فإن السباق متقارب بما يكفي لترك نتائج الانتخابات الرئاسية غير واضحة.

إن نسبة الإقبال هي المفتاح، والآن هناك نقطتان مئويتان فقط (49-47%) تفصل بين هاريس وترامب بين جميع الناخبين المسجلين، مما يمنح نائب الرئيس تقدمًا طفيفًا (47-51%) بين الناخبين المحتملين. كما أظهرت بعض المجموعات التي أعربت عن دعمها لهاريس استعدادًا أكبر للتصويت.

وبالمقارنة مع وقت سابق من هذا الشهر، اكتسبت هاريس أفضلية بين الناخبين من أصل إسباني ووسعت تقدمها بين نساء الضواحي. وبالإضافة إلى ذلك، بقيت قوية في المجموعات الإثنية، بما في ذلك بين الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي. وفي الوقت نفسه، ضعف ترامب في المناطق الريفية وبين الرجال البيض غير الجامعيين، لكنه يحتفظ بقوته بين الرجال الأصغر سنا.

ومن المتوقع أن يتم حسم الانتخابات الرئاسية في سبع ولايات رئيسية، حيث خصصت هاريس وترامب معظم مواردهما ووقتهما. أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وتشير الاستطلاعات في تلك الولايات إلى أن المنافسة متقاربة بنفس القدر في كل ولاية