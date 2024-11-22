بعد أن واجه التعيين السابق مشاكل: ترامب يعين مدعية عامة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الليلة (بين الخميس والجمعة) اختيار بام بوندي لمنصب المدعي العام لبلاده. كانت بوندي البالغة من العمر 59 عامًا، والتي شغلت منصب المدعي العام لفلوريدا، من أشد المؤيدين لترامب لسنوات، ومن الواضح أيضًا أنها مؤيدة لإسرائيل. تم التعيين بعد ساعات قليلة من تنازل مات جيتس عن التعيين للمنصب.

وقال ترامب (78 عاما) في بيان لموقع تروث سوشال: "لفترة طويلة، كانت وزارة العدل الحزبية سلاحا ضدي وضد الجمهوريين الآخرين، ولم تعد كذلك". "ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المعلن المتمثل في مكافحة الجريمة، وجعل أمريكا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية وستقوم بعمل رائع كمدعية عامة

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وهذه بداية إشكالية لترامب مع فشل خطير في التعيينات المتسرعة في المناصب العليا. وبعد استبدال جيتس، يواجه بيت هيجسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، مشاكل أيضًا، بعد أن اشتكت امرأة من أنه اغتصبها ثم دفع لها المال مقابل إغلاق القضية.

ولنتذكر أنه تم الإعلان عن تعيين جيتس البالغ من العمر 42 عامًا كمدعي عام معين لترامب في 13 نوفمبر/تشرين ثاني، لكنه استقال أخيرًا بعد فشله في إقناع عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بدعمه، بسبب مزاعم سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات. أيضًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت شبكة ABC ادعاءات من محامٍ يمثل امرأتين، ادعى أنه شهد تحت القسم أمام لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بأن جيتس دفع لهما مقابل ممارسة الجنس. حتى أن أحدهما ادعت أنه مارس الجنس مع قاصر مع دفع - وهي صديقة لواحدة منهن.