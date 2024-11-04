الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة – وهذه المرة: نيفادا

الانتخابات في الولايات المتحدة : يبلغ عدد سكانها حوالي 3.1 مليون نسمة، منهم حوالي 2 مليون مسجلين للتصويت، ويوجد في ولاية نيفادا الحدودية ستة ناخبين يتم منحهم للفائز أو الفائزة في الانتخابات المقبلة لرئاسة الولايات المتحدة. مصير الولايات المتأرجحة – مشروع خاص.

بدأ التصويت المبكر في الدولة الصحراوية بالفعل في 19 أكتوبر/تشرين أول، وكما هو الحال في بقية الولايات المتحدة، فإن الاستجابة عالية. في عام 2016، فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالولاية بحصولها على 27 ألف صوت أكثر من المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب، وفي 2020، خسر الرئيس السابق مرة أخرى أمام الرئيس الحالي بايدن بفارق ثلاثة وثلاثين ألف صوت. وفي الانتخابات المقبلة ضد كامالا هاريس، عندما تكون صناديق الاقتراع متقاربة للغاية، فحتى الدولة التي تضم 6 ناخبين فقط تكون مهمة للحملات الانتخابية.

ليست الرئاسة وحدها على المحك في ولاية نيفادا، بل مجلس الشيوخ كذلك. والسيناتورة الحالية جاكي روزين مرشح لإعادة انتخابه، ولا يستطيع الديمقراطيون تحمل خسارة أي مقاعد. والأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أمر بالغ الأهمية إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ذلك، يتنافس أربعة من نواب الولاية في الكونجرس على مناصبهم، وسيتم تحديد إجمالي خمسة من نواب الولاية الستة في كلا المجلسين بعد الانتخابات.

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ولكل ولاية أولوياتها، وبالإضافة إلى الاقتصاد، فإن ولاية نيفادا باعتبارها ولاية حدودية مع المكسيك تهتم أكثر من أي وقت مضى بمسألة الهجرة غير الشرعية. والولاية هي أيضاً واحدة من ولايتين متأرجحتين، إلى جانب أريزونا، ستصوتان هذا العام على قضية تشغل الأمة بأكملها، ألا وهي الحق في الإجهاض. تحظى هذه القضية المثيرة للجدل بتأييد ساحق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبما أن المحكمة العليا أنكرت هذا الحق عندما ألغت قضية رو ضد وايد، فقد جاءت نتائج الانتخابات المحلية لصالح الناشطين المؤيدين للإجهاض. يوضح الأمريكيون أنهم مهتمون، وبشكل خاص، بالحصول على الإجهاض الآمن.

وفي الوقت الحالي لا يوجد زعيم واضح في استطلاعات الرأي. نسبة هنا، نسبة هناك. وبحسب أرقام التصويت المبكر التي بدأت بالفعل، يبدو أن نسبة المشاركة في الانتخابات في الولاية الفضية ستكون عالية، وفي الأيام التي تلي 5 نوفمبر/تشرين ثاني سنعرف من سيمنح أحد الناخبين الـ 6 ولاية نيفادا، في الطريق إلى 270 ناخبًا اللازمة لتحقيق النصر.