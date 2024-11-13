وزارة من نصيب ايلون ماسك، وزير الدفاع ورئيس CIA: جولة تعيينات ترامب

أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سلسلة تعيينات جديدة في الإدارة الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء)، إذ عين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى الشرق الأوسط، وكريستي نعوم وزيرة الأمن الداخلي. وجون راتكليف كرئيس لوكالة المخابرات المركزية. بالنسبة لإيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، افتتح الإدارة الجديدة لـ "الكفاءة الحكومية" - وأعلن أنهما سيقودانها، وفي دور وزير الدفاع - بيت هيجسيث.

اختار ترامب جون راتكليف ليكون رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية CIA. وقال ترامب: "أتوقع أن يكون جون أول شخص على الإطلاق يخدم في أعلى منصبين استخباراتيين في بلادنا. سيكون مقاتلًا شجاعًا من أجل الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن القومي والسلام من خلال القوة". يشغل راتكليف اليوم منصب الرئيس المشارك لمركز الأمن الأمريكي في معهد أمريكا أولا للسياسة، وهو مركز أبحاث تابع لترامب.

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كما عين ترامب المستثمر اليهودي ستيفن ويتكوف مبعوثا خاصا له إلى الشرق الأوسط. يشغل ويتكوف حاليًا عددًا من المناصب الاستشارية في جامعات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عضو في عائلة يهودية من نيويورك، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ويتكوف العقارية، التي أسسها في عام 1997.

وبالإضافة إلى ذلك، اختار ترامب بيت هيسيث لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، وقال ترامب في بيان إن "بيت صارم وذكي ومؤمن حقيقي بـ "أمريكا أولا"، مضيفا أن تعيينه سيردع أعداء أمريكا". عمل هيسيث كمضيف في شبكة فوكس نيوز"، وخدم في الجيش الأمريكي، وحصل على أوسمة لعمله في العراق وأفغانستان وغيرها.

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وأعلن ترامب أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "إدارة الكفاءة الحكومية" الجديدة. وقال ترامب في بيان صحفي: "معا، سيمهد هذان الأمريكيان العظيمان الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض التنظيم الزائد، وخفض الإنفاق المسرف، وإعادة بناء الوكالات الفيدرالية". ونقل عن ماسك قوله"سيرسل هذا تموجات عبر النظام، وكل من يشارك في الهدر الحكومي، وهو عدد كبير من الناس.". وقال ترامب في بيان إن عمل الوزارة سيكتمل في موعد أقصاه 4 يوليو/تموز 2026.

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وأعلن ترامب أن المحامي الجمهوري بيل ماكجينلي سيعمل كمستشار للبيت الأبيض، وقال في بيان: "بيل محامٍ ذكي وعنيد سيساعدني في تعزيز أجندتنا "أمريكا أولاً" أثناء النضال من أجل نزاهة الانتخابات وضد أسلحة سلطات إنفاذ القانون".

شغل ماكجينلي منصب سكرتير مجلس الوزراء المصغر في البيت الأبيض خلال إدارة ترامب الأولى، وخلال هذه الانتخابات عمل كمستشار خارجي للمؤتمر الوطني الجمهوري حول "نزاهة الانتخابات الانتخابي". وهو محامٍ سياسي ذو خبرة ومعروف، وكان في السابق شريكًا في اثنتين من أقوى مكاتب المحاماة في واشنطن. كما عمل محامياً للحزب الجمهوري لسنوات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أنه يختار حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نوام لتكون السكرتيرة المقبلة لوزارة الأمن الداخلي. وقال ترامب في بيان: "لقد كانت كريستي قوية للغاية فيما يتعلق بمسألة أمن الحدود". "ستعمل بشكل وثيق مع "قيصر الحدود" توم هومان لتأمين الحدود وضمان أن يكون وطننا الأمريكي آمنًا من أعدائنا. لقد عرفت كريستي منذ سنوات، وعملت معها في مجموعة واسعة من المشاريع - ستكون بمثابة جزء كبير من مهمتنا وهي جعل أمريكا آمنة مرة أخرى".