الرئيسة التنفيذية لشركة WWE ومسؤولين كبار من الإدارة الأولى: بورصة أسماء تعيينات ترامب الجديدة

يتواصل السباق على خلية نحل دونالد ترامب: أعلن اليوم (الأحد) على شبكة "سي بي إس" الأميركية ترشيح السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي لمنصب وزير الخارجية. وكان هاجرتي سفيرا للولايات المتحدة لدى اليابان في عهد إدارة ترامب من 2017 إلى 2019، عندما قرر إخلاء منصبه للترشح لمقعده الحالي في مجلس الشيوخ.

في الوقت نفسه، تعتبر ليندا ماكماهون، التي عملت كمديرة أعمال صغيرة في الولاية الأولى للرئيس المنتخب، وعملت سابقًا كرئيسة تنفيذية لـ WWE، مرشحة بارزة لقيادة وزارة التجارة، كما تقول مصادر متعددة مطلعة على المناقشات حول المنصب. وقال أحد كبار أعضاء فريق الرئيس المنتخب: "إنها لها إذا أرادت ذلك"، مضيفاً أنها قريبة من ترامب وهو يثق بها. ماكماهون هي أيضًا الرئيس المشارك للمجموعة المؤيدة لترامب، PAC (America First Policy Action)، وتساعد في إدارة الفريق الانتقالي مع المساعد هوارد لوتنيك.

الممثل السابق لتكساس ومدير المخابرات الوطنية في عهد إدارة ترامب الأولى، جون راتكليف، هو الاسم الذي يظهر كثيرًا لدور رئيس وكالة المخابرات المركزية، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على المناقشات. توم هومان هو واحد من عدة أسماء يتم طرحها لمنصب وزير الأمن الداخلي، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على المناقشات الانتقالية. تمت مقابلة الشخص الذي كان القائم بأعمال مدير الهجرة والجمارك خلال إدارة ترامب الأولى قبل الانتخابات في برنامج "60 دقيقة"، حيث أشار إلى خطة الرئيس المنتخب للترحيل الجماعي: "الحديث عن الترحيل الجماعي أمر عنصري. هذا ما يهدد مجتمع المهاجرين، لكنه لا يهدد مجتمع المهاجرين"، مشددًا على أنه "يجب أن يهدد مجتمع المهاجرين غير الشرعيين، ولكن في أعقاب أزمة الهجرة غير الشرعية التاريخية- يجب القيام به".

AP Photo/Manuel Balce Ceneta

تشاد وولف، وزير الأمن الداخلي السابق لفترة ولايته الأولى، هو اسم آخر يتم طرحه من قبل المقربين من الرئيس السابق كمرشح كبير لمنصب الوزير، وفقًا لمصدرين قريبين من الفريق الانتقالي. وقال وولف في مقابلة أجريت معه مؤخرا: "انظر، أنا سعيد بالخدمة إذا طلب الرئيس ذلك، أعتقد أنه لشرف لي أن أفعل ذلك". "ليس فقط من أجل الرئيس ولكن من أجل البلاد، وأنا سعيد جدًا بالخدمة إذا لزم الأمر". وولف وهومان على رأس القائمة لهذا المنصب، وفقًا لمصدر مقرب من الفريق الانتقالي، لكنه أكد مجددًا أن العملية لا تزال مبكرة وأن المراجعة الرسمية ستبدأ الأسبوع المقبل.