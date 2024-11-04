التصويت المبكر في الولايات المتحدة قد يحسم هوية الفائز

أيام حاسمة في الولايات المتحدة: قبل الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني، أكثر من 70 مليون أمريكي استخدموا حقهم في التصويت المبكر.

في ظل وباء كورونا في الانتخابات السابقة، في عام 2020، وصل هذا العدد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق - أكثر من 100 مليون مصوت، أي 69٪ من الذين لهم حق التصويت. وهذه المرة، الرقم أقل بالفعل، ولكنه أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2016، مما يشير إلى التوجه. في عام 2020، ادعى ترامب حدوث تزوير في التصويت عبر البريد، وبالفعل صوت 32% فقط من ناخبيه مبكرًا - مقابل 60% من الديمقراطيين. في هذه الانتخابات، ترامب هو من يشجع التصويت المبكر، بشكل أساسي ماديا، وأيضًا من خلال الإعلانات.

إذن ما الذي يمكن تعلمه من التصويت المبكر؟ وكما ذكرنا، فإن عدداً أقل من الجمهوريين ينتظرون يوم الانتخابات نفسه. هذا العام، صوت 36.1 بالمئة منهم بالفعل، مقارنة بـ 30.5 بالمئة في عام 2020. وبالنسبة للديمقراطيين، تبلغ النسبة 38.9 بالمئة هذا العام – مقارنة بـ 44.8 بالمئة في عام 2020. وهذا أمر مهم لأنه ربما لن تحدث هذه المرة ظاهرة "الوهم الأحمر"، أي أغلبية جمهورية مبهرة في يوم الانتخابات تختفي مع فرز أصوات الديمقراطيين عبر البريد.

إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام هي التصويت المبكر بين النساء، وهي فئة ديموغرافية تتمتع بها هاريس بقوة، بالنسبة للديمقراطيين. وفي الولايات الرئيسية مثل جورجيا وميشيغان ونورث كارولينا، تشكل النساء 54.2% من الأصوات، بزيادة 2% عن الانتخابات السابقة. على الرغم من أنه يجب القول إن نسبة التصويت المبكر في جورجيا مرتفعة بشكل عام، وحيث صوت عدد أكبر من البيض والبالغين - وهي فئة سكانية تدعم ترامب.

ويمكن لترامب أيضًا أن يكون متفائلًا بشأن ولاية نيفادا - حيث صوت عدد من الجمهوريين المسجلين بالفعل أكثر من عدد الديمقراطيين. لكن كل هذه الأرقام لا تحتسب المصوتين المستقلين، الذين ليس لديهم انتماءات حزبية سابقة، بينهم الكثير من الشباب، وأيضا المصوتين الذين لا يرغبون بتغيير أحد.

قبل 48 ساعة، هذه هي الاتجاهات، والفجوة لا تزال ضيقة.