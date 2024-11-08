بايدن: "هنأت ترامب وسننقل السلطة بسلام"

ألقى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كلمة للأمة مساء اليوم (الخميس)، على خلفية انتخاب دونالد ترامب خلفا له في البيت الأبيض، وأوضح أنه سينقل السلطة بطريقة منظمة.

وقال بايدن"الناخبون في الولايات المتحدة يختارون القادة ويفعلون ذلك بشكل سلمي". وأضاف: "لقد تحدثت بالأمس مع دونالد ترامب وهنأته بفوزه، سننقل السلطة بطريقة منظمة وسلمية، الحملة عبارة عن منافسة للرؤى المتنافسة. الدولة تختار هذا أو ذاك، ونحن نقبل الاختيار. النظام الانتخابي في الولايات المتحدة صادق ونزيه وشفاف، ويمكنك الوثوق به".

وأضاف بايدن: "لقد كانت فترة تاريخية. ليس بسببي، بل بسببكم، الهزيمة لا تعني أننا هُزمنا، لقد خسرنا المعركة فقط، بارك الله في أمريكا وجنودنا".

وكما تعلمون، فإن نائبة بايدن، كامالا هاريس، ترشحت ضد ترامب في الانتخابات بعد انسحاب الأول من الحملة، لكنها خسرت.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر بايدن بيانا بعد الخسارة، أشاد فيه بزميلته في الانتخابات: "ما رأته أمريكا اليوم كان كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها كثيرا. لقد كانت شريكة هائلة وموظفة عامة مليئة بالنزاهة والشجاعة. في ظل ظروف استثنائية، صعدت وقادت حملة تاريخية حيث تقودها بوصلة أخلاقية قوية ورؤية واضحة لأمة أكثر حرية وعدالة ومليئة بالفرص العديدة لجميع الأمريكيين، وكما قلت من قبل، كان اختيار كامالا هو القرار الأول الذي اتخذته عندما أصبحت مرشحًا للرئاسة في عام 2020. وكان أفضل قرار اتخذته”.