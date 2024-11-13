تقرير: السيدة الأولى ميلانيا ترامب لن تعود إلى البيت الأبيض

ذكرت شبكة سي إن إن، اليوم الأربعاء، أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب لن تعود إلى البيت الأبيض بدوام كامل، وذلك على الرغم من انتخاب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ومن أولى قراراتها الرسمية تجاوز اللقاء التقليدي والرمزي مع السيدة الأولى المنتهية ولايتها جيل بايدن في البيت الأبيض، في الوقت الذي يستضيف بايدن الرئيس المنتخب في المكتب البيضاوي اليوم.

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جيل بايدن، السيدة الأولى السابقة، دعت في الواقع ميلانيا وأفراد فريق دونالد ترامب، مشددة على أهمية حضورها. ومع ذلك، أشارت مصادر إلى CNN أنه بسبب التزام سابق متعلق بكتابها، أكد مكتب السيدة الأولى المنتخبة أنها لن تشارك في الاجتماع.

وبحسب التقارير، من غير المعروف ما تخطط له للسنوات الأربع المقبلة، لكن من المتوقع أن تقضي ترامب معظم وقتها ليس في البيت الأبيض، بل بين نيويورك وبالم بيتش في فلوريدا. ومع ذلك، ستظل حاضرة في الأحداث الكبرى وسيكون لها برنامجها الخاص وأولوياتها كسيدة أولى.