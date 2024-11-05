الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة - وهذه المرة: بنسلفانيا

يبلغ عدد سكان ولاية بنسلفانيا أكثر من 13 مليون نسمة، منهم ما يقرب من 9 ملايين مسجلين للتصويت، ويوجد في ولاية بنسلفانيا 19 ناخبًا لمنح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وهو العدد الأكبر من أي ولاية متأرجحة.

حصلت الولاية في بداية رحلتها على لقب كيستون Keyston، أي "حجر الزاوية"، وهو الاسم الذي يمثل أهمية ولاية بنسلفانيا في الأيام الأولى للولايات المتحدة باعتبارها الأكثر أهمية في قوس المستعمرات. التصويت المبكر في الولاية بالفعل بدأت قبل بضعة أسابيع، لكن هنا تدير كل مقاطعة من المقاطعات الـ67 الانتخابات بشكل مختلف قليلا، مما قد يتسبب في تأخير فرز الأصوات. وفي عام 2016، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالولاية بحصوله على أربعة وأربعين ألفا أصواتاً أكثر من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه خسر عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن بأكثر من مائة وعشرين ألف صوت.

ومع 19 ناخباً، لا تدخر الحملات جهداً من أجل الفوز بدولة تستطيع وحدها تحديد هوية الفائز في الانتخابات المقبلة. وكانت ولاية بنسلفانيا جزءا من الجدار الأزرق للديمقراطيين، إلى جانب ولايتي ميشيغان وويسكونسن، وهي الولايات التي اعتبرت في جيب الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية. ومن عام 1992 إلى عام 2012، صوتت هذه الولايات باستمرار لصالح المرشح الديمقراطي، حتى فاز دونالد ترامب بجميع المرشحين الثلاثة في عام 2016. يبذل الديمقراطيون هذا العام كل ما في وسعهم للفوز بولاية بنسلفانيا، والجائزة الانتخابية الكبيرة التي ستمنحها. لدى الناخبين في البلاد نفس الأولويات مثل معظم الولايات المتحدة في الدورة الانتخابية المقبلة - الحق في الإجهاض الآمن، والهجرة، والاقتصاد.

جالية يهودية كبيرة ومؤثرة

ليست الرئاسة فقط على المحك في ولاية بنسلفانيا، بل هناك مقعد واحد في مجلس الشيوخ أيضًا. ويتقدم الديمقراطي بوب كيسي حاليا في استطلاعات الرأي ومن المتوقع أن يبقى في منصبه. بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاعد الكونجرس السبعة عشر في الولاية يتم التسابق عليها. سيتم تحديد إجمالي ثمانية عشر من ممثلي ولاية بنسلفانيا التسعة عشر في الانتخابات.

AP Photo/Matt Rourke

وتضم ولاية بنسلفانيا أيضًا أكبر جالية يهودية، حيث يبلغ عددها حوالي نصف مليون. تاريخيا، يميل اليهود في الولايات المتحدة إلى التصويت في الغالب لصالح الديمقراطيين، ولكن هذا العام، في ظل حرب إسرائيل مع حماس، والجبهة ضد لبنان، ورفض هاريس للحاكم اليهودي ذي الشعبية العالية جوش شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس، قد يدفع يهود بنسلفانيا لمنح أصواتهم للمرشح الجمهوري.ومن ناحية أخرى، فإن الولاية موطن لمجتمع كبير من البورتوريكيين، الذين لم ينسوا التصريحات الهجومية التي ألقيت حولهم في تجمع انتخابي حاشد لترامب في ماديسون سكوير غاردن الأسبوع الماضي، عندما وصف الممثل الكوميدي الذي افتتح المسيرة بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة" وقال إن اللاتينيين يحبون إنجاب الأطفال.

في هذه اللحظة لا يوجد زعيم واضح في استطلاعات الرأي، نسبة هنا ونسبة هناك. ستصوت الغالبية العظمى من سكان بنسلفانيا في يوم الانتخابات نفسه، وقد تمر عدة أيام قبل أن نعرف لمن منحت ولاية بنسلفانيا ناخبيها التسعة عشر، في طريقها إلى 270 ناخبًا اللازمة للفوز.