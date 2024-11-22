ضربة لترامب: المرشح لمنصب المدعي العام يسحب ترشيحه

أعلن عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا مات جيتس، الذي كان مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب المدعي العام، مساء االخميس أنه يسحب ترشيحه للمنصب، وذلك في ظل الشكوك التي أثيرت ضده.

وكتب على حسابه على X: "يجب أن تكون وزارة العدل في عهد ترامب جاهزة في اليوم الأول للإدارة، لذلك ليس هناك وقت نضيعه في مناوشات مطولة بلا داع. ما زلت ملتزما تماما بحقيقة أن ترامب هو الرئيس الأكثر نجاحا في التاريخ، وأنا واثق من أنه سينقذ أمريكا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت شبكة ABC ادعاءات من محام يمثل امرأتين زعمتا أنهما أدلتا بشهادتهما تحت القسم أمام لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بأن جيتس دفع لهما أموالاً مقابل ممارسة الجنس. حتى أن أحدهما ادعت أنه مارس الجنس مع قاصر - صديقة إحدى النساء.