"مستشار في الحملة ويدعم سياساته المالية": ترامب اختار الملياردير سكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ليلاً (بين الجمعة والسبت)، تعيين الملياردير سكوت بيسنت في منصب وزير المالية في إدارته التي تتشكل. ويتعين أن يتم تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال ترامب: "يحظى سكوت بتقدير كبير باعتباره أحد كبار المستثمرين الدوليين والاستراتيجيين الجيوسياسيين والاقتصاديين في العالم. قصة سكوت هي قصة الحلم الأمريكي".

وأضاف: "سكوت سيدعم سياساتي التي من شأنها دفع القدرة التنافسية في الولايات المتحدة، ووقف الاختلالات والتجارة غير العادلة، والعمل على إنشاء اقتصاد يضع النمو في المقدمة، خاصة من خلال هيمنتنا الوشيكة على الطاقة العالمية. معًا، سنصنع أمريكا غنية مرة أخرى، ومزدهرة مرة أخرى، وبأسعار معقولة مرة أخرى. والأهم من ذلك أنها عظيمة مرة أخرى."

وكما ذكرنا سابقًا، كان بيسنت البالغ من العمر 62 عامًا يقدم المشورة لترامب بشأن السياسة الاقتصادية خلال الحملة الانتخابية. وهو مؤسس صندوق التحوط Key Square Capital Management، وقبل ذلك، شغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار في Soros Fund Management، وهو صندوق تحوط أسسه المانح الديمقراطي جورج سوروس. وكجزء من منصبه، من المتوقع أن يلعب وزير المالية المنتخب دورًا حاسمًا في الإشراف على حقيبة واسعة تشمل التجارة الدولية والضرائب والتنظيم المالي والعقوبات الأمريكية.

استضاف بيسنت حملة لجمع التبرعات في وقت مبكر خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية كارولينا الجنوبية، عندما كان ترامب لا يزال يقاتل نيكي هايلي في ولايتها الأصلية، وظهر في الأحداث طوال حملته. بالإضافة إلى ذلك، دافع عن خطاب ترامب التجاري، لكنه بدا أقل احتمالا لتنفيذ بعض من أعلى التعريفات الجمركية التي وعد بها ترامب على دول أخرى. كما دعا إلى عودة الدعم الحكومي وتحرير الاقتصاد وزيادة إنتاج الطاقة المحلية.

وعلى عكس الكثيرين في وول ستريت، دافع بيسنت أيضًا عن استخدام التعريفات الجمركية، التي تعد الأداة الاقتصادية المفضلة لترامب. تهدف الفلسفة الاقتصادية لمدير صندوق التحوط إلى سد النزعة المحافظة التقليدية للسوق الحرة مع شعبوية ترامب. ودافع عن تهديد ترامب المتكرر برفع الرسوم الجمركية في مواجهة مزاعم بأن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة ورفع أسعار للمستهلكين. وبحسب الوزير المنتخب، فهذه أداة للمفاوضات التجارية وطريقة لزيادة الإيرادات الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون أيضًا مسؤولاً عن إدارة سياسة العقوبات التي تطبقها الإدارة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز في أكتوبر/ايلول، وصف بيسنت التعريفات الجمركية بأنها تهديد "أقصى" يمكن تخفيضه خلال المحادثات مع الشركاء التجاريين. كما نفى أن تكون إدارة ترامب ستخفض قيمة الدولار الأمريكي.

Roman PILIPEY/AFP

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن الرئيس المنتخب يفكر في تعيين ريتشارد جرينيل، رئيس مخابراته السابق والسفير السابق لدى ألمانيا، ليكون مبعوث الإدارة الخاص للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الخطط الانتقالية. لا يوجد حاليًا أي مبعوث رسمي مخصص لحل المشكلة، لذا فهو يفكر فعليًا في تصنيع الدور.

وكما تذكرون، خلال اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدوه في بلومبرج في يوليو/تموز الماضي، صرح جرينيل أنه يدعم إنشاء "مناطق تتمتع بالحكم الذاتي" كوسيلة لحل الصراع، الذي بدأ بعد غزو روسيا للأراضي ذات السيادة الأوكرانية. وأشار أيضًا إلى أنه لن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وهو الموقف الذي يشاركه فيه العديد من حلفاء ترامب.