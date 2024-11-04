المؤرخ الأمريكي الذي توقع الفائز في 9 من 10 انتخابات: هذا هو المرشح الذي سيفوز

أجرى المؤرخ والأستاذ آلان ليختمان مقابلة اليوم (الاثنين) على شبكة سي إن إن وقال إنه يدعم توقعاته اعتبارا من سبتمبر/أيلول، والذي بموجبها إنه من المتوقع أن تتغلب نائبة الرئيس كامالا هاريس على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. في الواقع، توقع ليختمان بشكل صحيح 9 من أصل 10 جولات انتخابية.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، يبدو أن السباق سيظل متقاربا حتى النهاية، حيث مرت عقود منذ الانتخابات الأخيرة عندما أظهرت استطلاعات الرأي أن الولايات المتحدة تواجه مثل هذا السباق المتقارب في العديد من الولايات.

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا أن نائب الرئيس هاريس يتقدم في ولايتي نورث كارولينا وجورجيا. خسر الرئيس السابق دونالد ترامب تقدمه في ولاية بنسلفانيا لكنه تمكن من الحفاظ على الفجوة مع هاريس في أريزونا.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع جديد أجرته شركة Des Moines Register / Mediacom Iowa أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47٪ إلى 44٪ في ولاية أيوا، حيث يعد هذا تحولًا مذهلاً للديمقراطيين بعد أن ادعى الجمهوريون أن ترشح الرئيس السابق هناك ربما يكون فوزًا أكيدًا.

وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة NBC، حصل كل من هاريس وترامب على تأييد إجمالي بنسبة 49٪. وقال 2% فقط من الناخبين إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن اختيارهم.