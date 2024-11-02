استطلاع: هذا هو المرشح المتصدر في ولاية رئيسية مهمة

أربعة أيام على الانتخابات الأمريكية: نشرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الجمعة)، استطلاعا للرأي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهر أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق نقطة مئوية واحدة في ولاية بنسلفانيا (48% مقابل 47%).

في الواقع، إنها الولاية الأكثر أهمية بين الولايات السبع المتأرجحة، وستمنح ناخبيها التسعة عشر للمرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية. لقد أنفقت حملتا ترامب وهاريس بالفعل مئات الملايين من الدولارات على الإعلانات في ولاية بنسلفانيا، ويواصل كلا المرشحين جعل زياراتهما في الولاية أولوية قصوى. وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة، بذل كلاهما كل ما في وسعهما لحث أنصارهما على التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن 64% يقولون إنهم متحمسون للغاية للتصويت. بجانب نسبة الـ 20% الذين صوتوا بالفعل، هذا يعني أن أكثر من 8 من كل 10 لديهم حافز كبير. ويقول أكثر من 9 من كل 10 ديمقراطيين وجمهوريين إنهم متأكدون من أنهم سيصوتون أو أدلوا بأصواتهم بالفعل. يقول ما يقرب من 9 من كل 10 في كلا الحزبين إنهم متحمسون للغاية أو قاموا بالتصويت بالفعل.

ومن بين الناخبين الأوائل، تتقدم هاريس بنسبة 2 إلى 1 تقريبًا (63% مقابل 32%)، بينما يتقدم ترامب بثماني نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين والمترددين (52% مقابل 44%).

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في ظل مزاعم الاحتيال من قبل حملة ترامب – أعرب سكان بنسلفانيا عن ثقتهم في أنه سيتم فرز الأصوات بدقة، حيث قال ما يقرب من 3 من 4 إنهم واثقون جدًا أو إلى حد ما في الفرز.