ليس فقط مزاعم التحرش: مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع في ورطة

في تقرير نشر اليوم (الأربعاء) على شبكة NBC في الولايات المتحدة، ظهرت اتهامات ضد بيت هيغست، المرشح لتولي وزارة الدفاع في حكومة دونالد ترامب، حيث يُزعم أنه كان يصل للعمل مع رائحة قوية للكحول. في تقرير آخر، ظهرت اتهامات أخرى ضده بالاعتداء الجنسي ضد امرأة.

والمصادر أشخاص عملوا سابقاً مع هيغست في شبكة "فوكس نيوز"، وقال أحد موظفي فوكس السابقين إنه "قبل أن يخرج على الهواء، كانت تفوح منه رائحة الكحول، وكان الجميع يتحدثون عنه خلف الكواليس".

ادعى العمال أنهم شعروا بالحاجة إلى "مجالسة" هيغست بسبب شرب الخمر والنزهات الليلية. قال عنه أحد الموظفين: "إنه رجل لطيف، لكنه تصرف وكأن القواعد لا تنطبق عليه". وزعم موظف آخر: "شربه للخمر سيحرمه من منصب وزير الدفاع". ومع ذلك، لم يذكر أي من المصادر حالة غاب فيها هيغست عن ظهور مقرر لأنه كان يشرب الخمر.

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وتحدث تقرير آخر في مجلة "نيويوركر" في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مزيد من الادعاءات حول مشكلة شرب الخمر التي يعاني منها هيغسث، عندما كان يشغل منصب رئيس جمعية لقدامى المحاربين العسكريين. يصف تقرير لم يكشف عنه سابقًا للمبلغين عن المخالفات حالات متكررة كان فيها هيغسيث يشرب الخمر بكثرة في أحداث العمل، بما في ذلك أثناء زيارة جماعية إلى ناد للتعري في لويزيانا، حيث كان في حالة سكر لدرجة أنه "كان لا بد من منعه" من الصعود على خشبة المسرح للرقص مع المتعريات.

في الشهر الماضي، أصدرت شرطة ولاية كاليفورنيا سجلات تحقيق عام 2017 حول ما إذا كانت هيغسيث اعتدى جنسيًا على امرأة في غرفة فندق خلال مؤتمر نسائي للحزب الجمهوري. قالت المتهمة إن شخصًا ما ربما وضع "شيئًا" في مشروبها.

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ووفقاً للمقربين من فريق الرئيس المنتخب، هناك تكهنات متزايدة بأن تعيين هيغسيث لن ينجح بعد مزيد من التدقيق. ونفى هيغسيث نفسه ارتكاب أي مخالفات ولم يتم توجيه أي اتهام إليه مطلقًا.

وبما أن تعيين هيغست من المتوقع أن لا يتم ، فإن أحد الأسماء البارزة التي ستحل محله في المنصب هو حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس. وكما تذكرون، كان ديسانتيس مرشحا رئيسيا في السباق على زعامة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024. وقد انسحب من السباق في يناير/كانون الثاني الماضي وأعلن دعمه لترشيح ترامب.

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وأعلن مرشح آخر للمنصب في إدارة ترامب الناشئة، تشاد كرونيستر، أمس، تخليه عن المنصب، بعد ثلاثة أيام فقط من عرض عليه. ورشح ترامب كرونيستر لرئاسة إدارة مكافحة المخدرات. وبذلك أصبح المرشح الثاني الذي يتخلى عن عرض للعمل في الإدارة القادمة.