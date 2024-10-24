بيونسيه ستنضم إلى كامالا هاريس وستظهر في مؤتمرها
ستظهر المغنية الأمريكية في تجمع للمرشحة للرئاسة الأمريكية، التي ستعقد في هيوستن، تكساس • هذا بعد نجاح المفاوضات التي أجراها فريق حملتها • سيظهر معها أيضا مغني الكانتري ويلي نيلسون
ستنضم المغنية الأمريكية بيونسيه إلى المرشحة للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس وستظهر في تجمعها الذي سيعقد في هيوستن، تكساس، يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن اليوم (الخميس).
منذ اللحظة التي صعدت فيها هاريس إلى قمة ترشيح الحزب الديمقراطي وحصلت على موافقة بيونسيه على استخدام أغنية "الحرية" كنشيد رسمي للحملة، كان فريق نائب الرئيس يعمل خلف الكواليس للتفاوض على أداء مشترك قبل يوم الانتخابات.
ومن المقرر أن يكون عرض الجمعة، حيث ستؤدي بيونسيه مع مغني الريف ويلي نيلسون، أحد العروض الختامية الكبيرة للحملة. في هذه الأثناء، يظل السؤال حول ما إذا كانت تايلور سويفت ستنضم إلى هاريس مفتوحًا، نظرًا لأنها عادت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الأخيرة من عروضها.