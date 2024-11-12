"مقدم برامج سابق ورجل دين": ترامب يعين مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين مايك هاكبي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وأشار إلى أن "مايك هو موظف حكومي عظيم، وحاكم وقائد ديني لسنوات عديدة. إنه يحب إسرائيل وشعب إسرائيل، وبالمثل، شعب إسرائيل يحبه. وسيعمل مايك بلا كلل لإحلال السلام في الشرق الأوسط."

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هاكبي، قسيس معمداني ومقدم سابق في قناة فوكس نيوز، شغل منصب حاكم ولاية أركنساس من عام 1996 إلى عام 2007. ترشح دون جدوى لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عامي 2008 و2016 ضد ترامب. إضافة إلى ذلك، هو يقدم حاليًا برنامجًا على شبكة الإذاعة الدينية TBN.

ولد هاكبي في هوب، أركنساس، وتخرج من جامعة أواتشيتا المعمدانية. شغل منصب نائب حاكم أركنساس من عام 1993 حتى يوليو/تموز 1996 حيث أصبح حاكمًا بعد استقالة سلفه، ليصبح أحد أصغر حكام الولاية في ذلك الوقت. كما تم انتخابه لولاية مدتها أربع سنوات كحاكم في عام 1998 وأعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين ثاني 2002. وقد دفع بإصلاحات التعليم في أركنساس التي أدت إلى توسيع نطاق المنح الدراسية الجامعية بشكل كبير، وزيادة عدد المدارس المستقلة (Charter Schools)، ووضع أساليب جديدة للقوى العاملة.

قاد هاكبي أيضًا تحسين الرعاية الصحية، وأنشأ برنامج ARKids First لتوسيع التأمين الصحي ليشمل عشرات الآلاف من الأطفال، وقاد مبادرة الاقتراع التي خصصت جميع أموال تسوية التبغ في الولاية لتحسين الصحة في أركنساس. قاد حملة أركنساس الصحية، التي حظيت باهتمام وطني لتأكيدها على تغيير السلوكيات غير الصحية لسكان الولاية.

في عام 1996، قاد هاكبي النضال من أجل التعديل رقم 75 لدستور أركنساس، والذي أنشأ ضريبة مبيعات مولت أحد أنظمة المتنزهات الحكومية الأكثر قيمة في البلاد ونظام المراكز الطبيعية الحديثة.

قاد هاكبي، المعروف أيضًا باسم "حاكم الطرق السريعة"، حملة السندات عام 1999 لاستعادة نظام الطرق السريعة المتهالك بين الولايات في البلاد، كما كان رائدًا في إقرار أول تخفيضات ضريبية كبيرة في تاريخ الولاية؛ إصلاح الرعاية الاجتماعية الذي أدى إلى تقليل عدد المتقدمين في البلاد بنسبة 50 بالمائة تقريبًا.