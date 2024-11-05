ضجة كبيرة في الولايات المتحدة بعد القرار السماح بقرعة ايلون ماسك

قررت المحكمة في ولاية بنسلفانيا خلال الليل (بين الاثنين والثلاثاء) السماح باستمرار عمليات القرعة الخاصة بالملياردير إيلون ماسك، والتي سيُسجل فيها من يوقعون على عريضة -التي تستعرض مواقف مؤيدة للحزب الجمهوري- والمسجلين للتصويت في الانتخابات، تكون قادرة على الفوز بمليون دولار كل يوم.

وقال محامي المنظمة التي قدمت الدعوى ضد ماسك خلال الجلسة، إن الفائزين في القرعة لا يتم اختيارهم عشوائيا، وهذا مخالف لكلام الملياردير الشهر الماضي.

وأضاف كريس جوبر، محامي منظمة PAC الأمريكية، أنه "لا يتم اختيار الفائزين عشوائيًا، كما هو الحال في اليانصيب، ولكن يتم اختيارهم بناءً على من تعتقد المنظمة أنه يمكن أن يكونوا متحدثين سياسيين فعالين".

وأوضح خبراء في مجال القانون في محادثة مع شبكة إن بي سي نيوز أن "هذا يمكن أن يؤثر على ماسك في عدد من الجوانب القانونية، بما في ذلك القوانين المصممة لحماية المستهلكين من الممارسات التضليل". وأشار كريستوفر بيترسون، أستاذ القانون بجامعة يوتا والمتخصص في حماية المستهلكين الى أن "هذا الأمر غير قانوني تماما".

وقال: "لا يمكنك من الناحية القانونية أن تكذب على الجمهور بشأن إجراء سحب عشوائي، ثم التحقق من النتائج لاختيار الفائزين بشكل يدوي". وتابع "الأمر ليس معقدًا حقًا. إنه مجرد عملية احتيال بسيطة وقبيحة للجمهور." وأضاف أيضًا أنه "يمكن تعريف سلوك ماسك والمنظمة على أنه ظلم مدني وجريمة".

ورفضت الحركة، التي أسسها الملياردير قبل الانتخابات، التعليق، كما فعل ماسك نفسه.