الشخصيات الشهيرة التي أعربت عن دعمها للمرشحين لرئاسة الولايات المتحدة

أعرب المشاهير من كل صناعة محتملة عن دعمهم العلني للسباق الرئاسي لعام 2024 بعدة طرق، حيث يأمل بعض أكبر الأسماء في الرياضة وهوليوود أن تؤثر تأييداتهم على فرص نجاح مرشحهم في الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني.

أنصار ترامب

وبالطبع فإن أبرز المؤيدين للمرشح الجمهوري بين المشاهير هو إيلون ماسك. إذا كان محبو نظريات المؤامرة يحبون الادعاء بأن المليارديرات مثل بيل جيتس وشيلدون أديلسون كانوا يمسكون بالخيوط خلف الكواليس، فهنا أغنى رجل في العالم ليس فقط في مقدمة المسرح، ولكن يبدو أيضًا أنه منافس على منصب وزاري.

بالإضافة إلى ماسك، فإن من الداعمين للمرشح الجمهوري هناك، الدكتور فيل، عالم النفس الوطني (لا يملك رخصة لمزاولة المهنة).في تجمع ترامب في ماديسون سكوير جاردن، والذي أصبح في هذه الأثناء أيقونة لكل الأسباب الخاطئة، تحدث الدكتور فيل لصالح المرشح الجمهوري وضد ثقافة إلغاء الثقافة. كما أعرب رائد الفضاء، والرجل الثاني الذي داس على سطح القمر، باز ألدرين، عن دعمه لترامب.

من المؤكد أن عشاق الفنون القتالية سيتعرفون على رئيسة UFC دانا وايت، التي قدمت ترامب في المؤتمر حيث حصل على ترشيح الحزب. كما جلس ترامب لإجراء مقابلة مدتها ثلاث ساعات مع الممثل الكوميدي السابق الذي يأتي أيضًا من عالم الفنون القتالية جو روغان، صاحب أكبر بودكاست في العالم.

في هوليوود الليبرالية، هناك القليل من الدعم لترامب، ولكن لا تزال هناك بعض الأسماء البارزة بما في ذلك ميل جيبسون، ودينيس كويد، وجون ويت، وزاكاري ليفي، والممثلة الكوميدية روزان بار، الذين أعربوا علنًا عن دعمهم للرئيس السابق في السباق الرئاسي لعام 2024.

ومن الموسيقيين، يتلقى ترامب دعمًا مستمرًا من كيد روك، وأمبر روز، وكريس جنسن، وأزاليا بانكس، ونجم موسيقى الريجيتون البورتوريكي نيكي جام. لا يفتقر ترامب إلى الدعم في الساحة الرياضية، فقد ظهر المصارع السابق هالك هوجان بالطبع في التجمع الحاشد في ماديسون سكوير جاردن، وأعرب أسطورة الملاكمة مايك تايسون عن دعمه العلني للمرشح، ومسؤول العلاقات العامة للملاكمة دون كينج، ونجمة سباقات السيارات ناسكار دانيكا باتريك.

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أنصار هاريس

ولا تفتقر المرشحة الديمقراطية إلى دعم السياسيين السابقين الذين أصبحوا متحدثين مشهورين، ومن بينهم بالطبع بيك وميشيل أوباما، وبيل وهيلاري كلينتون. كما أعرب نائب الرئيس الجمهوري السابق ديك تشيني وابنته عضو الكونجرس السابقة ليز تشيني، وهما محافظان متشددان، عن دعمهما العلني لهاريس، حيث يعتقد الكثيرون أن ليز سيتم اختيارها كجزء من تعهدها بتعيين جمهوري في منصب رفيع، وهو رمز الوحدة التي تحاول هاريس الترويج لها.

كما أعربت ابنة الرئيس السابق جورج دبليو بوش الابن، وهي أيضًا حفيدة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، عن دعمها لهاريس. أخبر الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده المائة، ابنه أنه يأمل في اجتياز هذا الحدث المهم للتصويت لهاريس في الانتخابات.

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الأثرياء

على الرغم من أن ترامب لديه أغنى رجل في العالم، إلا أن هاريس لا تفتقر إلى دعم الأثرياء في الولايات المتحدة أيضًا، وقد أعرب المليارديران بيل جيتس ومارك كوبان عن دعمهم العلني للمرشحة الديمقراطية، وبالإضافة إليهما، لورين باول جوبز زوجة الراحل ستيف جوبز، ومايكل بلومبرج سيصوتون لهاريس، وشيريل ساندبرج، وستيفن سبيلبرج، وميليندا جيتس.

الفنون القتالية والرياضيين

في عالم الرياضة، وصف لاعب كرة السلة ستيفن كاري، لاعب فريق غولدن ستايت واريورز، هاريس بأنها "الخيار السهل"، كما دعمها مدرب الفريق ستيف كار أيضًا. وأعرب ائتلاف من 15 من نجوم كرة القدم الذين دخلوا قاعة المشاهير عن دعمهم للمرشحة الديمقراطية، بالإضافة إلى نجم الدوري الاميركي للمحترفين مايك جونسون، وأسطورة كرة السلة للسيدات دون ستالي، وأسطورة التنس بيلي جين كينغ وغيرهم الكثير. كما أعرب نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، عن دعمه العلني للمرشح الديمقراطي.

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هوليوود

يعد دعم هوليوود جزءًا من تقليد إضفاء البريق على السباقات الانتخابية. وفي خطوة مثيرة هذا العام، أعلن جورج كلوني، الصديق المقرب للرئيس جو بايدن، أن الرئيس الحالي يجب أن يتنحى في خطوة هزت صناعة الترفيه وأدت إلى انخفاض كبير في جهود جمع التبرعات الديمقراطية حتى دخلت هاريس السباق لتحل محله.

أعرب كلوني بالطبع عن دعمه لهاريس، وهو ليس وحده - ليوناردو دي كابريو، سارة جيسيكا باركر، ووبي غولدبرغ، باربرا سترايسند، روزي أودونيل، جيمي لي كيرتس، كيري واشنطن، نيك أوفرمان، جين فوندا، بن ستيلر، كاث جيه. جريفين، جون ستاموس، إد هيلمز، تيفاني هديش، لين مانويل ميراندا، أربوري بلازا، مات ديمون، جينيفر أنيستون، زيل بروكس، ليندا كارتر، مارك هاميل، روبرت دي نيرو، جينيفر لورانس، فران دريشر، بريان كرانستون وآن هاثاواي. وغيرهم.

الموسيقيون

لكن بالإضافة إلى ذلك، يدعم "ملك الرايتون"، دون عومر، هاريس، وهو الأحدث في سلسلة من البورتوريكيين الذين يدعمون هاريس. وبطبيعة الحال، أعربت تايلور سويفت علناً عن دعمها في منشور على موقع إنستغرام، أعلنت فيه أنها امرأة تمتلك قطة وليس لها أطفال، في ضربة قوية لمنافس ترامب جي دي فانس.

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الموسيقيون الآخرون الداعمون للمرشحة الديمقراطية: إيمينيم، جيمس تايلور، ستيفي نيكس، ويلي نيلسون، شير، ليزو، آشر، أوليفيا رودريغو، جون ليجند، كاردي بي، كاشا، بيلي إيليش وشقيقها فينياس، تشابيل روان، بروس سبرينغستين، نيل يونغ. بيونسيه ووالدتها تينا نولز.