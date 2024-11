ترامب يعلن: نجم "فوكس نيوز" شون دافي، سيتولى منصب وزير المواصلات

عين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء)، نجم شبكة "فوكس نيوز" شون دافي وزيرا للمواصلات في الإدارة الجديدة.

وفي البيان الرسمي، وصف الرئيس المنتخب ترامب دافي، عضو الكونجرس السابق من ولاية ويسكونسن، بأنه "موظف حكومي هائل ومحبوب. خلال فترة وجوده في الكونجرس، كان شون صوتًا محترمًا وجهة اتصال في المؤتمر الجمهوري، داعيًا إلى المسؤولية والنمو الاقتصادي والتنمية الريفية".

