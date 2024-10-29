جيف بيزوس يعقب لأول مرة على القرار :"عدم دعم صحيفة واشنطن بوست أي مرشح في الانتخابات الأمريكية"

لا يزال القرار الذي اتخذته صحيفة واشنطن بوست، والذي يشكل سابقة، بعدم التعبير عن دعمها لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يثير ضجة. وأصدر المالك الملياردير جيف بيزوس أول رد علني له الليلة الماضية (الاثنين)، عندما دافع عن هذه الخطوة في مقال نشرته الصحيفة. وزعم أن "دعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية لا يؤثر على النتائج"، مضيفا أن "الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم في مختلف البلدان لن يتخذوا قرارهم النهائي بناء على التعبير عن دعم الصحيفة هذا أو ذلك. التعبير عن الدعم لمرشح معين يخلق تصورا بالتحيز وعدم الاستقلالية، وقرار إنهاء الوضع هو قرار مبدئي وصحيح".

ويأتي رد الملياردير بعد استقالة ثلاثة من أعضاء هيئة التحرير، وقرار أكثر من 200 ألف قارئ بإلغاء اشتراكهم في الصحيفة، بسبب قرار عدم الدعم الصريح لنائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وانتقدت شخصيات رفيعة المستوى في الصحيفة القرار علناً، مما أثار تساؤلات حول السبب والتوقيت - قبل أيام فقط من الانتخابات.

ومن بين المنتقدين المحرر السابق مارتي بارون، الذي وصف القرار بـ "المتغطرس" و"الجبان"، وزعم أنه محاولة من بيزوس لاسترضاء المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض. الصحفيون الآخرون الذين انتقدوا هذه الخطوة هم كارل بيرنشتاين وبوب وودوارد، الذين كشفوا فضيحة ووترغيت، إلى جانب وثيقة موقعة من قبل ما يقرب من 24 كاتب مقال في الصحيفة.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة CNN، إن رسالة الدعم لهاريس تمت صياغتها من قبل أعضاء فريق التحرير، قبل أن يتم إلغاء نشرها من قبل المالك.

Eric BARADAT / AFP

في غضون ذلك، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان النشر الدراماتيكي أن صحيفة واشنطن بوست لن تعرب عن دعمها لأي مرشح، وبعد ساعات من إعلان ناشر الصحيفة، ويل لويس، قرار عدم الحصول على الموافقة، التقى ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من بلو أوريجين، شركة الفضاء التي أسسها بيزوس.

ونفى بيزوس في مقالته المزاعم القائلة إنه اتخذ القرار من أجل الحصول على معاملة تفضيلية من ترامب، مشيراً إلى أنه لا يعرف شيئاً عن اللقاء. "على الرغم من أنني لا أدفع ولن أدفع تجاه مصلحتي الشخصية، إلا أنني لن أسمح أيضًا لهذه الصحيفة بالبقاء في وضع الطيار الآلي وتتلاشى وتصبح غير ذات أهمية، عندما تتفوق عليها البودكاست والشبكات الاجتماعية، دون قتال - إنها مهمة للغاية، والمخاطرة كبيرة جدا"