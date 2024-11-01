ليبرون جيمس يدعو متابعيه للتصويت لهاريس: "الخيار واضح"|| هذه قائمة المشاهير التي دعمت هاريس

أبدى لاعب كرة السلة نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، اليوم (الجمعة)، دعمه لنائبة الرئيس كامالا هاريس، ودعا ملايين متابعيه إلى التصويت لها. وقال إن "الخيار واضح" عندما يفكر في أطفاله وعائلته و"كيف سيكبرون". بالإضافة إلى ذلك، كتبت المغنية مادونا على إنستغرام أنها عادت إلى منزلها من رحلة إلى باريس للتصويت لصالح هاريس.

قال مغني الراب 50 سنت للبرنامج الإذاعي "The Breakfast Club" هذا الأسبوع إنه رفض عرضًا بقيمة 3 ملايين دولار للغناء في تجمع ترامب في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك يوم الأحد، كما رفض عرضًا مدفوع الأجر للظهور في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في عام 2018. يوليو.

من ناحية أخرى، أعرب رائد الفضاء باز ألدرين، ثاني شخص يمشي على سطح القمر، عن دعمه لدونالد ترامب. وقال ألدرين إن الولايات المتحدة تواجه "الحقائق الصعبة" في إسرائيل والعالم، وتحتاج البلاد إلى "زعيم مجرب وجاد وذو خبرة ليتولى منصب الرئيس". وأشاد رائد الفضاء أبولو 11 بالرئيس السابق لمساعدته في إنشاء قوة الفضاء الأمريكية ودعم التقدم المحرز في قطاع الفضاء الخاص.

من بين آخرين، أعرب عدد من الفنانين عن دعمهم لهاريس حتى الآن: تايلور سويفت، ريكي مارتن، إيمينيم، ستيفي نيكس، ويلي نيلسون، شير، ليزو، آشر، كاردي بي، بيلي إيليش، بروس سبرينغستين، نيل يونغ، بيونسيه وجيسيكا. ألبا.

والممثلون ويل فيريل، وجوليا روبرتس، وليوناردو دي كابريو، وسارة جيسيكا باركر، ووبي غولدبرغ، وجورج كلوني، وباربرا سترايسند، وجيمي لي كورتيس، وجين بوتيندا، وبن ستيلر، ومات ديمون، وجينيفر أنيستون، وميل بروكس، وليندا كارتر، وبريان كرانستون، و المخرجان سبايك لي وآرون سوركين.