الهجمات السيبرانية الإيرانية: التهديدات للانتخابات الأمريكية

من المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى غدًا متقاربة ومتوترة بشكل خاص، حيث يحذر الخبراء من محاولات مختلفة لإلحاق الضرر بالعملية الديمقراطية وتعطيلها - من خلال الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة.

نشرت شركة مايكروسوفت تقريرا يكشف عن الهجمات السيبرانية وحملات نشر المعلومات الكاذبة، التي تنفذها جهات أجنبية، والتي تستخدم تكتيكات مختلفة عن تلك المستخدمة قبل انتخابات 2020، ومن بين أمور أخرى، تحذر الوثيقة من مجموعة قرصنة إيرانية تسمى Cotton Sandstorm، والتي وتقول الشركة إنها مرتبطة بالحرس الثوري.

وذكرت مايكروسوفت أن المتسللين كانوا يستعدون لتنفيذ "أعمال ذات تأثير مباشر"، عندما دخلوا، من بين أمور أخرى، وفحصوا عددًا من "المواقع الإلكترونية المتعلقة بالانتخابات" في عدد من الولايات المتأرجحة. وإضافة لذلك، قاموا بمسح موقع إخباري أميركي لفهم نقاط ضعفه.

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تناولت جيني بادينز، المدير العام لبرنامج الديمقراطية إلى الأمام التابع لشركة مايكروسوفت، هذه القضية في البث الإذاعي التكنولوجي لموقع بوليتيكو الأمريكي وقالت: "أعتقد أننا يجب أن نتوقع جميعًا الفوضى والارتباك حتى يوم الانتخابات - وبالتأكيد في الأيام التالية".

وأضافت: "جهودنا لحماية الانتخابات تتركز على الجهات الأجنبية، حيث أن لديها التمويل الذي يسمح لها بالعمل بشكل مستمر وعلى مدى الزمن، وهي مستعدة لتبني كل الروايات - بغض النظر عن مصدرها الأولي".

كما ذكرنا، كانت هناك عدة حالات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الحملات الروسية التي تنشر معلومات مضللة تهدف إلى تشويه سمعة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. والمثال الآخر هو اختراق قراصنة إيرانيين للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

لكن الكثير من الشائعات ونظريات المؤامرة انتشرت في الآونة الأخيرة وستنتشر تحديدا من جماعات وأحزاب أمريكية، مثل الادعاءات التي أطلقها ترامب ورفاقه حول الاحتيال والتزوير والولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا.

منذ عام 2020، حاولت العديد من شركات التكنولوجيا والباحثين التعامل مع مسألة نشر معلومات كاذبة من قبل المسؤولين الأمريكيين، لكنها اضطرت لمواجهة اتهامات من الجمهوريين، الذين زعموا أنها رقابة. حتى أن بعض شركات التكنولوجيا - وأبرزها شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تخلت عن محاولات مراقبة المحتوى السياسي المتعلق بالانتخابات والسيطرة عليه.