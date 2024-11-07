هاريس بعد الخسارة أمام ترامب: "علينا قبول النتائج"

اعترفت نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، مساء اليوم (الأربعاء)، بالخسارة في الانتخابات في كلمة ألقتها أمام أنصارها، وقالت إنها تحدثت مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ووعدته بالمساعدة عند عودته إلى البيت الأبيض، وقالت: "أعلم أن الكثيرين يشعرون أننا ندخل في وقت مظلم. ولكن فقط عندما يحل الظلام بدرجة كافية يمكنك رؤية النجوم".

وتحدثت لاحقًا عن مدى فخرها بالحملة التي أدارتها: "لقد جمعنا أشخاصًا من جميع نواحي الحياة، متحدين بالحماس والسعادة في كفاحنا من أجل مستقبل الولايات المتحدة.أنا ألخص الحملة، ولا ألخص النضال الذي سيغذيها - النضال من أجل الحرية والفرص والعدالة والكرامة لجميع الناس".