الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة – وهذه المرة: ميشيغان

الانتخابات في الولايات المتحدة: يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، منهم 7.2 مليون مسجلون للتصويت، وتمتلك ولاية ميشيغان البحيراتية 15 ناخباً ستمنحهم للفائز أو الفائزة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. مصير الولايات المتأرجحة – مشروع خاص.

بدأ التصويت المبكر في ولاية البحيرات في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسبوع ونصف من موعد الانتخابات.

وفي عام 2016، فاز المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب بالولاية بأغلبية ضئيلة أقل من أحد عشر ألف صوت أكثر من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه خسر في عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن بأكثر من مائة وخمسين صوتا. ألف صوت. وحتى عام 2016، كانت ميشيغان تعتبر جزءاً من الجدار الأزرق للديمقراطيين، لكن دخول ترامب إلى السباق في عام 2016 أربك الأوراق.

في ميشيغان، كما هو الحال في معظم الولايات المتحدة، تأتي قضية الاقتصاد على رأس القائمة، لكن الولاية لديها عنصران رئيسيان آخران من المتوقع أن يؤثرا على نتائج الانتخابات - النقابات العمالية الضخمة، والعرب. لدى المجتمع الأمريكي، واللجان العمالية التي تضم ملايين الأعضاء، تاريخ في دعم الديمقراطيين. وقد قررت جماعة "The Brotherhood of Teamsters"هذا العام عدم دعم هاريس أو ترامب، وهي خطوة قد تضر المرشحة الديمقراطي.

هذه هي الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة - التي يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات

جورجيا

كارولينا الشمالية

أريزونا

وهنا أيضاً، إسرائيل على الخريطة

بالإضافة إلى ذلك، تضم ميشيغان واحدة من أكبر الجاليات العربية الأمريكية في الولايات المتحدة، حيث يعيش ما يقرب من 400 ألف شخص في الولاية، وقد أعربوا عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تعاملت بها إدارة بايدن-هاريس مع الحرب بين إسرائيل وغزة، وقال العديد منهم إنهم لن يصوتوا لنائب الرئيس، لأنها لم تلتزم بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل.

AP Photo/Carlos Osorio

الحديث يدور عن نسبة لا يستهان بها من مجمل المصوتين، وحاليًا على الأقل تتصدر هاريس استطلاعات الرأي في البلاد بفارق بسيط عن الرئيس السابق، لأنه لا يتمتع أيضًا بسجل مشجع بين هؤلاء الناخبين. وبالإضافة إلى الرئاسة، سينتخب سكان ميشيغان أيضًا سيناتورًا جديدًا ليحل محل الديموقراطية ديبي ستافيناو، لكن هناك، على عكس السباق الرئاسي، يتصدر الديمقراطيون ومن المتوقع أن يحتفظوا بالمقعد الديمقراطي.

إن الجهود التي يبذلها المناصرون للفلسطينيين في الولاية تمنح ترامب فرصة حقيقية للفوز بولاية العمال مرة أخرى، وفي الأيام التي تلي الخامس من نوفمبر/تشرين ثاني سنعرف من سيمنح أصوات الناخبين الخمسة عشر لولاية ميشيغان، في الطريق. إلى 270 ناخبًا اللازمة لتحقيق النصر.