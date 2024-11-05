الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة – وهذه المرة: ولاية ويسكونسن

الانتخابات في الولايات المتحدة: يبلغ عدد سكانها نحو 5.9 مليون نسمة، منهم 3.5 مليون مسجلون للتصويت، ويوجد في ولاية ويسكونسن 10 ناخبين لمنح الفائز أو الفائزة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. مصير الولايات المتأرجحة – مشروع خاص.

بدأ التصويت المبكر في الولاية الزراعية يوم 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات. وفي عام 2016، فاز المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب بالولاية بحصوله على ما يقرب من 23 ألف صوت أكثر من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفي عام 2020، خسر الرئيس السابق أمام الرئيس الحالي جو بايدن بفارق يقل قليلا عن 21 ألف صوت تقريبًا. تفسر هذه الاختلافات الصغيرة مقدار الوقت والمال وظهور الحملات الانتخابية التي تتركز في الولاية المتأرجحة

ليست الرئاسة يتم التنافس عليها في ولاية ويسكونسن فحسب، بل هناك أيضًا مقعد واحد في مجلس الشيوخ. وتتصدر الديموقراطية تامي بولدوين حاليا استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن تظل في منصبها. وكما هو الحال في كل انتخابات، سيتم أيضًا تحديد مقاعد الكونجرس الثمانية نيابة عن الولاية، وسيتم تحديد إجمالي تسعة من ممثلي الولاية العشرة في الانتخابات.

Mandel NGAN/AFP

الاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد

يهتم شعب ويسكونسن بشيء واحد - الاقتصاد. وبكل المقاييس، فإن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد، وتظهر آخر استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف سكان ولاية ويسكونسن يصفون وضعهم الاقتصادي بأنه "مريح"، لكن أكثر من الثلث وصفوا وضعهم بأنه "سيئ". وبحسب نفس الاستطلاعات، يُنظر إلى ترامب على أنه المرشح الأبرز في القضايا الاقتصادية، لكن هاريس هي التي ستحسن الطبقة الوسطى.

في الوقت الحالي لا يوجد زعيم واضح في استطلاعات الرأي، لكن الأمر هنا ليس مفاجئا. وفي الانتخابات الستة الأخيرة، باستثناء الرئيس السابق أوباما، فاز الفائز في الانتخابات الرئاسية في الولاية بهامش أقل من نقطة مئوية واحدة. وبحسب أرقام التصويت المبكر التي بدأت بالفعل، يبدو أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالولاية الزراعية ستكون عالية، وفي الأيام التي تلي 5 نوفمبر/تشرين ثاني سنعرف من سيمنح ناخبي الولاية العشرة، في طريقها إلى 270 ناخباً اللازمة لتحقيق النصر.