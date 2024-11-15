ترامب يعلن: معارض التطعيمات سيتولى منصب وزير الصحة الأمريكي

يواصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب الإعلان عن سلسلة تعيينات على رأس إدارته الجديدة، وذلك عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.

ولمنصب وزير الصحة، اختار ترامب شخصا ترشح في البداية كمرشح مستقل، وهو روبرت كينيدي جونيور، الذي أصبح فيما بعد صديقا للرئيس المنتخب. لكن كينيدي، في السنوات الأخيرة، نشر معلومات مغلوطة عن اللقاحات، عندما ادعى أنها مرتبطة بمرض التوحد، على الرغم من الأدلة المتناقضة التي يقولها من خلال الدراسات. بالإضافة إلى ذلك، أسس أيضًا منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، وهي مجموعة رائدة في مجال مكافحة اللقاحات. وفي عام 2020 أعرب عن معارضته الشديدة للقاحات كورونا.

وأشاد ترامب بكينيدي وقال: "إنه رجل عظيم ويحظى بشعبية كبيرة، ويريد أن يجعل الناس أكثر صحة. لقد أزعجته التعليقات ضده نوعًا ما في السنوات الأخيرة، ولم يعامله الديمقراطيون بشكل جيد. أعتقد أنك ستفعل شيئًا لا يصدق."

AP Photo/Evan Vucc

إلى ذلك، أعلن ترامب تعيين تود بلانش، أحد محامي الدفاع عنه، في منصب نائب المدعي العام. "تود محامٍ ممتاز سيكون قائدًا في وزارة العدل وسيصلح نظام العدالة المعطل منذ فترة طويلة جدًا."

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس المنتخب أيضًا أن حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، سيتولى منصب وزير الداخلية الأمريكي.

في غضون ذلك، أعلن ترامب أنه سيعين دوج كولينز، العضو السابق في مجلس النواب عن ولاية جورجيا، لقيادة وزارة شؤون المحاربين القدامى في إدارته. وكان كولينز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وغادر الكونجرس في عام 2021، وهو من أشد المؤيدين لترامب خلال تصويت مجلس النواب على عزله في عام 2019.