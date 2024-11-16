بسبب شبهات لارتكاب جرائم جنسية: ترامب يفحص مستقبل وزير الدفاع

يناقش كبار المسؤولين في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المستقبل السياسي لبيت هيجسيث، الذي تم اختياره لمنصب وزير الدفاع، حسبما ورد صباح اليوم (السبت) في "واشنطن بوست" - وذلك على خلفية الكشف الجديد الذي تم بموجبه التحقيق معه للاشتباه في اعتدائه جنسيًا على امرأة في عام 2017.

بدأت الضجة الداخلية الداخلي بعد شكوى تمت مشاركتها مع الفريق الانتقالي وتتضمن معلومات موسعة حول ادعاء امرأة بأن هيغسيت اعتدى عليها في فندق في مونتيري، كاليفورنيا، بعد مؤتمر جمهوري. وقالت المرأة التي قدمت الشكوى إن الضحية المزعومة هي صديقتها، التي وقعت فيما بعد اتفاقية عدم إفشاء مع هيغسيت.

وأكدت شرطة مونتيري أنها حققت مع هيغسيث في ادعاء "الاعتداء الجنسي المزعوم" في عام 2017 وأن الحادث لم يؤد إلى توجيه تهم جنائية. وقال مصدر مطلع على الشكوى للصحيفة إن فريق ترامب الانتقالي فوجئ بالادعاءات التفصيلية ويخشى الآن من الكشف عن المزيد من السلبيات بشأن هيغست. وقال المسؤول: "هناك الكثير من الإحباط حول هذا الأمر، ولم يتم فحصه بشكل صحيح".