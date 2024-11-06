قطب العقارات الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة: من أنت دونالد ترامب؟

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، نجح دونالد ترامب الى العودة إلى البيت الأبيض لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة. في نهاية حملة انتخابية أخرى تمكنت من هز العالم وشبكات التواصل الاجتماعي، وبذلك نجح قطب العقارات في نيويورك إثبات أنه حتى التهم الجنائية لم تمنعه ​​من العودة إلى المكتب البيضاوي.

ولد دونالد جون ترامب في 14 يونيو 1946 في حي كوينز في نيويورك. كان والداه قطب العقارات فريد وزوجته ماري آن، ولديه ثلاثة أشقاء أكبر منه - ماريان، وفريد جونيور، وإليزابيث، وأخ أصغر - روبرت. على الرغم من أنه نشأ في عائلة ثرية، إلا أنه بدأ العمل في جيل صغير في شركات والده ، قبل أن يتم إرساله إلى الأكاديمية العسكرية في سن 13 عامًا، والتي طرد منها بسبب سوء السلوك.

بدأ دراسته الأكاديمية في جامعة بنسلفانيا، في مجال العقارات. توفي والده عندما كانت يبلغ من العمر 43 عاما بعد صراع مع الإدمان على الكحول، مما جعل ترامب يتجنب شرب الكحول والتدخين طوال حياته. بعد تخرجه دخل شركة العائلة وأدار مشاريعا للمباني السكنية في مدينة نيويورك، وفي عام 1971، غيّر اسم الشركة إلى "منظمة ترامب". وبعد وفاة والده 1999 قال إنه "كان مصدر إلهامي".

خلال مسيرته المهنية، قام الرئيس السابق برعاية الكازينوهات في الولايات المتحدة وآسيا، ومسابقات ملكات الجمال مثل "ملكة جمال الكون" و"ملكة جمال أمريكا"، قبل إنشاء برنامج الواقع "The Intern"، الذي تم بثه لمدة 14 موسمًا على التلفزيون الأمريكي NBC. وبالإضافة إلى ذلك، شارك ترامب كشخصية إضافية في عدد من أفلام هوليوود، وبحسب موقع "فوربس" فإن ثروته الشخصية تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، لكن إلى جانب النجاح التجاري، أعلن ترامب إفلاسه بما لا يقل عن ستة مرات، في عام 2020 ترددت أنباء عن تهربه من دفع الضرائب، بما في ذلك تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بتهربه من دفع ضريبة الدخل وتقارير كاذبة عن العديد من المداخيل والخسائر الاقتصادية.

وكان ترامب متزوجاً في السابق من عارضة الأزياء إيفانا، وأنجبا ثلاثة أطفال: دونالد جونيور، وإيفانكا، وإيريك. وانفصل الزوجان عام 1990. وظهر انفصال الاثنين في كل الصفحات الرئيسية للصحف، بعد ادعاء السيدة ترامب بأن زوجها اعتدى عليها. في عام 1993 تزوج من مارلا مابلز، وأنجبا ابنة اسمها تيفاني. انفصل الاثنان في عام 1999. وفي عام 2005 تزوج من زوجته الحالية - عارضة الأزياء السلوفينية ميلانيا كناوس. ولهما ابن واحد هو بارون ويليام ترامب، 18 عامًا. وفي الوقت نفسه، لم يظهر الاثنان علناً إلا مرة واحدة خلال العامين الماضيين - في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو/تموز الماضي، بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال الرئيس السابق.

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الطريق إلى البيت الأبيض

ومن المثير للدهشة أن رغبة ترامب في أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة لم تبدأ في عام 2014. ففي مقابلة أجراها عام 1980، وصف السياسة بأنها "مكان شرير للغاية". وفي عام 2000، حاول دخول السباق الرئاسي من خلال الحزب الإصلاحي، وفي عام 2012 من خلال الحزب الجمهوري، ولكن فقط في عام 2015، تم الإعلان عنه رسميًا كمرشح رئاسي، ووعد بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (كان شعاره الانتخابي هو جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى).

خلال الحملة الانتخابية، تمسك ترامب بإلقاء اللوم على المهاجرين من المكسيك لتهريب المخدرات إلى البلاد، فضلا عن ارتفاع معدلات الجريمة والاغتصاب. ووعد بعد ذلك ببناء جدار يمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وأثارت الحملة الكثير من الانتقادات، مما دفع مستشاري منافسته آنذاك هيلاري كلينتون إلى تسريب أشرطة له وهو يتفاخر بالتحرش الجنسي. مما جعله أسوأ في استطلاعات الرأي ولكن كما نعلم جميعا، في 20 يناير/كانون ثاني 2017 أدى اليمين الدستورية كرئيس.

مدة الرئاسة

ومنذ ساعاته الأولى في المكتب البيضاوي، حرص على إطلاع متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي على الأحداث والتطورات، وفي الوقت نفسه لم يتردد في الهجوم وإبداء رأيه على القادة من مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقيات مهمة بشأن القضايا البيئية والتجارية، وحظر دخول السياح من سبع دول إسلامية، وفرض قيودًا على الهجرة، وفتح جبهة اقتصادية ضد الصين، ونفذ تخفيضات ضريبية وأعاد تشكيل الشرق الأوسط بإعلانه "اتفاقيات إبراهيم" التي أدت إلى التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وفي الوقت نفسه، كان التحقيق جاريًا في العلاقات المزعومة بين حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات عام 2016، وُجهت إلى 34 شخصًا تهم التآمر الجنائي والقرصنة الإلكترونية والجرائم الاقتصادية، ولكن ليس الرئيس. وبعد بضعة أشهر، في ديسمبر/كانون اول 2019، أصبح ثالث رئيس في التاريخ الأمريكي يتم عزله، بعد نشاط مزعوم مع حكومة فلاديمير بوتين. وقد تم عزله من قبل مجلس النواب، الذي كان يتمتع بأغلبية ديمقراطية، لكنه فاز في مجلس الشيوخ، الذي كان يقوده الجمهوريون.

وفي عام 2020، تفشى وباء كورونا حول العالم، وتلقى الرئيس الأمريكي الكثير من الانتقادات بسبب تعامله مع الأزمة العالمية، حيث كان عدد الوفيات في البلاد هو الأعلى في العالم، وكذلك بسبب تصريحات مثيرة للجدل. - مثل حقن المطهرات في الجسم للتعامل مع الفيروس. وفي أكتوبر/كانون ثاني من العام نفسه، أصيب ترامب بكورونا، مما أثر على حملته الانتخابية، التي انتهت بخسارته أمام جو بايدن.

من أعمال الشغب في الكابيتول إلى انتخابات رئاسية أخرى

بعد إعلان فوز بايدن، زعم ترامب وأنصاره أن انتخابات 2020 "مسروقة" وكانت مزورة. وفي 6 يناير/كانون ثاني 2021، جمع الرئيس السابق أنصاره في واشنطن ودعاهم إلى اقتحام الكابيتول هيل. دخلت صور الحدث صفحات التاريخ وأدت إلى إجراء آخر لعزله، لكن تمت تبرئته للمرة الثانية من قبل مجلس الشيوخ. وتم فتح قضيتين جنائيتين ضد الرئيس السابق، ولا تزالان مفتوحتين حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أعمال الشغب كانت مفيدة لمسيرته السياسية. وعلى الرغم من التنصل العلني من جانب عدد غير قليل من مستشاريه المقربين، إلا أنه حافظ على نفوذ كبير بين ناخبيه، فضلاً عن الحزب الجمهوري ككل.

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ولكن الإرث الأعظم الذي خلفته إدارته كان على وجه التحديد بعد انتهاء فترة ولايته ـ مع قرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم التاريخي "رو ضد وايد"، الذي ألغى الحق الوطني في الإجهاض بعد خمسين عاماً.

وفي يوليو/تموز 2024، خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وقعت محاولة اغتيال للرئيس السابق، الذي أصيب بجروح طفيفة فقط. وبعد أيام قليلة، أعلن ممثلو المؤتمر الجمهوري رسميا أن ترامب سيكون مرشحهم للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، في حين أدين الرئيس السابق في الوقت نفسه بـ 34 تهمة جنائية بدفع أموال سرية للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في محاكمة "المال الصامت" التي أثارت غضب الولايات المتحدة بأكملها - والتي جعلت منه أول رئيس سابق في التاريخ يُدان بجريمة.