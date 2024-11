تغطية متواصلة || مكتب التحقيق الفيدرالي :محاولات للتضليل باسم الوكالة لتشويش الانتخابات الأمريكية

وصل الرئيس السابق إلى مركز الاقتراع في بالم بيتش مع زوجته ميلانيا ترامب. وقال الرئيس: "لدينا بلد عظيم ولكنه يعاني من مشكلة كبيرة في نواحٍ عديدة. الناس يتدفقون عبر حدودنا، ويخرجون من السجون. 13 ألف شخص مدانون بجرائم قتل. لا نحتاج إلى ذلك في عامنا هذا. البلاد، لدينا ما يكفي من الصعوبات، نحن لا نتطلع إلى تحويل الضرر إلى إيران، لكنهم لا يستطيعون امتلاك أسلحة نووية".

