تغطية متواصلة || مكتب التحقيق الفيدرالي :محاولات للتضليل باسم الوكالة لتشويش الانتخابات الأمريكية
انطلقت اليوم الانتخابات الأمريكية، والنتائج بين المرشحين الجمهوري والديموقراطي متقاربة جدا
تم الإبلاغ عن أعطال في آلات التصويت في إحدى مقاطعات ولاية بنسلفانيا • انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتشير استطلاعات الرأي إلى مساواة شبه كاملة وقد مارس بالفعل حوالي ثلث الأمريكيين حقهم في التصويت المبكر • ترامب في تجمعه الأخير: "كامالا أنت "مطرودة، اخرجي من هنا" • كمالا في آخر تجمع انتخابي لها: "الزخم في صالحنا"
وصل الرئيس السابق إلى مركز الاقتراع في بالم بيتش مع زوجته ميلانيا ترامب. وقال الرئيس: "لدينا بلد عظيم ولكنه يعاني من مشكلة كبيرة في نواحٍ عديدة. الناس يتدفقون عبر حدودنا، ويخرجون من السجون. 13 ألف شخص مدانون بجرائم قتل. لا نحتاج إلى ذلك في عامنا هذا. البلاد، لدينا ما يكفي من الصعوبات، نحن لا نتطلع إلى تحويل الضرر إلى إيران، لكنهم لا يستطيعون امتلاك أسلحة نووية".
https://x.com/i/web/status/1853847080290136382
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وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي إن أشخاصًا مجهولين وزعوا مقاطع إخبارية ومقاطع فيديو مزيفة، باستخدام رموز مكتب التحقيقات الفيدرالي، للترويج لروايات كاذبة مفادها أنه يجب على الناخبين تجنب الاقتراع بسبب الهجمات الإرهابية الوشيكة. ويأتي التحذير الجديد بعد ساعات من تحذير المسؤولين من أن الجهات الأجنبية، بقيادة روسيا وإيران، تعمل على تسريع الجهود لنشر المعلومات المضللة
دونالد ترامب في منشور يوم الأحد في يوم الانتخابات: "سيكون هذا أهم يوم في التاريخ الأمريكي"
https://x.com/i/web/status/1853809363149852915
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أصدر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (ODNI) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية (CISA): "لاحظ مجتمع الاستخبارات الدولي (IC) أن الخصوم الأجانب، وخاصة روسيا، ينفذون عمليات إضافية محاولات التأثير تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات الأمريكية، وإثارة الخلافات بين الأمريكيين. وتتوقع اللجنة الدولية أن تتزايد هذه الأنشطة خلال يوم الانتخابات وفي الأسابيع المقبلة، وأن تركز روايات النفوذ الأجنبي على البلدان المتأرجحة".
وعرّفت ميغان كيلي، الصحفية السابقة في فوكس وإن بي سي، ترامب بأنه "المدافع عن النساء": "سيكون مدافعاً عن النساء. ولهذا السبب سأصوت له".
https://x.com/i/web/status/1853618717919211565
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مسؤولو الانتخابات الأمريكية يحثون الناس على عدم الانسياق وراء نظريات المؤامرة – بعد أن ادعى ترامب وأنصاره مرارًا وتكرارًا أن الديمقراطيين يغشون في الانتخابات.
عيون العالم تتجه نحو الانتخابات الأمريكية: تم تسجيل هنود من جنوب الهند يصلون من أجل ابنة هاريس، ابنة المهاجرين والجامايكيين. ولدت والدتها في ولاية تاميل نادو قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للحصول على برنامج الدكتوراه . شاركت هاريس ذكريات طفولتها عن زيارة جدتها في تشيناي وتحدثت عن كيفية تأثير تراثها الهندي على حياتها ومسيرتها المهنية
https://x.com/i/web/status/1853803203818635764
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