سائق شاحنة قمامة: ترامب زار ولاية ويسكونسن وأثار ضجة

لم يبق سوى أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وما زال المرشح الجمهوري دونالد ترامب يثير الضجة. وتم تسجيله خلال الليل (بين الأربعاء والخميس) بعد وصوله إلى ويسكونسن، قبل مسيرة حاشدة في جرين باي، وهو يرتدي سترة أمان برتقالية وصفراء زاهية عندما نزل من الطائرة. وفي وقت لاحق، صعد على شاحنة قمامة علقت عليها لافتة كبيرة كتب عليها "ترامب"، للإجابة على أسئلة الصحفيين.

ومن مقعد الراكب في شاحنة القمامة، أشار ترامب إلى أن كلمات الرئيس جو بايدن القاسية نُسبت إلى كامالا هاريس نفسها، قائلاً إن الحادث كان "أسوأ حقًا" مما كانت عليه عندما وصفت هيلاري كلينتون نصف أنصار ترامب بأنهم "مثيرون للاشمئزاز" خلال حملة عام 2016. .

وإلى جانب الهجوم الذي شنه على المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي، قال إنه لا يعتقد "أنه سيكون من الضروري استخدام الجيش" للرد على "الأعداء في الداخل" - وهي العبارة التي استخدمها لوصف الأميركيين الذين قد يحتجون على سياساته. العودة إلى منصبه. وقال أيضًا إنه سيقبل نتائج الانتخابات، مع التحفظ المعروف. وقال ترامب: "إذا لم يجدوا أي دليل على الغش في أي مكان، فسأقبل النتائج - الفوز أو الخسارة أو التعادل - آمل أن يكون هذا هو الحال".

أقام المسيرة في ولاية ويسكونسن مرتديًا سترة Glowing Shield Vest، مشيدًا بـ "أشخاصه الموهوبين جدًا" لجمعهم بسرعة كل الدعائم للعرض وتلخيص مناقشتهم مسبقًا. "جاء أحد أصدقائي وقال: سيدي، أنت تعلم أن كلمة "القمامة" هي أهم شيء في الوقت الحالي، هل تريد قيادة شاحنة لجمع القمامة؟". لا أعرف كيف فعلوا ذلك بهذه السرعة، لقد وضعوا لافتة كبيرة على الشاحنة، هل رأيتم؟

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وواصل الرئيس السابق القصة، مذكرا بدهشته من ارتفاع الشاحنة، قائلا إنه كان بإمكانه التدبر مع نموذج أصغر. وأشاد بأداء سائق الشاحنة - "إنه يشبه كاري جرانت في ذروته" - واعترف بقلقه بشأن ركوب الشاحنة وسط كثرة الكاميرات التي تشاهده. عند نقطة ما، بدا الأمر وكأن ترامب يمسك بمقبض الباب ــ ثم يخطئه ــ.

وقال ترامب أمام حشد من الناس في ولاية ويسكونسن: "قلت: يا رجل، إذا لم أذهب إلى هناك، فسيكون الأمر محرجًا للغاية". هؤلاء الأشخاص الأغبياء، سيقولون إنه ضعيف إدراكيًا وجسديًا، لذا الدرج، الدرج الأول هنا، أقول، تبا، كان لدي الأدرينالين، ونجحت.

وتطرقت هاريس إلى كلمات بايدن في وقت سابق أمس، قائلة للصحافيين "أنا لا أتفق بشدة مع أي انتقاد للأشخاص على أساس من يصوتون له". وأضافت خلال فترة صباحية في قاعدة أندروز بولاية ميريلاند: "واذا اصبحت رئيسة للولايات المتحدة، سأكون رئيسة جميع الأميركيين، سواء صوتم لي أم لا".

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