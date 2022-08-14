إسرائيل: بينيت يرفض طلب شاكيد تعطيل تعيين القاضي ميني مازوز رئيسًا لللجنة الاستشارية لتعيين كبار موظفي الدولة

من المقرر أن تتم المصادقة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على تعيين مازوز وسيتسنى لغانتس بناء على ذلك تقديم مرشحه

رفض رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت طلبًا تقدمت به الأحد، وزيرة الداخلية آييليت شاكيد باستخدام الفيتو ضد تعيين ميني مازوز، القاضي السابق في المحكمة العليا في منصب رئيس اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في سلك الدولة.

ويرى مراقبون أن شاكيد تأخرت أو تعمدت التأخر بمطلبها حيث يعتبر جمهور حزبها "يمينا" جمهورا يميني المواقف ولن يكون مقبولا عليه أن يضطلع ممثلوه بتعيين مازوز على وجه الخصوص بهذا المنصب. إذ يعرف عن ميني مازوز ميله للمواقف اليسارية التي تصل حد الاعتراض على هدم منازل منفذي العمليات العدائية فيما هو من المسلمات العابرة للأحزاب وعلى رأسها تلك اليمينية (وفق النشر في موقع سروجيم).

ومن المقرر أن تتم المصادقة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على تعيين مازوز، وبناء على ذلك سيتسنى لوزير الأمن بيني غانتس تقديم مرشحه لرئاسة الأركان الثالث والعشرين لموافقة اللجنة.

وكان بينيت قد ضغط بكل قوته أثناء توليه رئاسة الوزراء لاستكمال تعيين رئيس الأركان في هذا الوقت، ورأى أن تأجيل تعيين رئيس الأركان إلى موعد غير معروف من شأنه أن يضر بأمن البلاد، بحسب النشر في واينت. وتمكن بينيت من إقناع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا بالموافقة على تعيين رئيس الأركان خلال حكومة انتقالية (قبل إعلانه عن حل الكنيست قبل نحو شهرين).

وجّه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو طلبًا إلى وزير الأمن بيني غانتس الأربعاء، يفيد بعدم الإقدام على تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية، وأعرب عن رأيه المعارض للخطوة، حيث قال إن "خطوة كهذه تحتاج إلى الطابع الرسمي للدولة في ظل حكومة منتخبة، وبعيدًا عن أي سياق سياسي".