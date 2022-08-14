استطلاع انتخابي إسرائيلي: انضمام ايزنكوت لقائمة غانتس وساعر يزيدها مقعدا واحدا فقط

القائمة اطلق عليها "المعسكر الرسمي" اعلن اليوم رسميا عن انضمام رئيس هيئة الاركان السابق لها

أظهر استطلاع جديد للقناة الاسرائيلية "13" أجري بعد الاعلان عن انضمام رئيس هيئة الاركان السابق جادي ايزنكوت الى القائمة التي تجمع حزبي "كاحول لفان" و"تكفا حداشا" تحت اسم "المعسكر الرسمي" (همحاني همملختي) بأن القائمة تحصل على 12 مقعدا فقط، الحديث يدور عن ارتفاع بمقعد واحد فقط مقارنه بالاستطلاع السابق للقناة الاسبوع الماضي الذي منح القائمة 11 مقعدا.

وبشأن التكتلات الحزبية، تبقى الكتلة برئاسة بنيامين نتنياهو مع 60 مقعدا مقابل 54 مقعدا للأحزاب التي تركب الائتلاف الحكومي ، وهذه المرة لا يوجد اي تأثير لحزب "اييلت شاكيد" ’الروح الصهيونية’ الذي لم يتجاوز نسبة الحسم هذه المرة.

وبحسب الاستطلاع يحصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 34 مقعدا في حين يحصل "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 23 مقعدا، "الصهيونية الدينية" مع 11 مقعدا، بينما حزب "شاس" المتدين يحصل على 8 مقاعد، في حين يحصل "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد. حزب العمل يحصل على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة مع 5 مقاعد، القائمة المشتركة تبقى مع 6 مقاعد، بينما حزبي "يسرائيل بيتو" و"ميرتس" مع 4 مقاعد.