بن غفير يستعد للإعلان عن خوضه الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة

أظهر استطلاع للقناة 12 أنه بحال خاضت عوتسما يهوديت الانتخابات بشكل مستقل ستفوز بـ8 مقاعد مقابل 5 لهتصيونوت

دعا النائب في الكنيست الإسرائيلي ايتامار بن غفير، ورئيس حزب عوتسما يهوديت المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة إلى مؤتمر صحافي في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ومن المرتقب أن يعلن فيه عن انطلاق حزبه خوض انتخابات الكنيست القادمة بمفرده، وذلك في أعقاب جولة محادثات مع رئيس حزب هتصيونوت هداتيت بتسلئيل سموترتش، انتهت بالفشل.

وأظهر استطلاع للرأي أعلنت نتائجه بالأمس القناة 12 أن حزب عوتسما يهوديت برئاسة بن غفير بحال خاض الانتخابات بشكل مستقل فإنه سيفوز بثمانية مقاعد، في حين تحصل هتصيونوت هداتيت على 5 مقاعد فقط. أما الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو فيحقق 31 مقعدا يليه حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد مع 23 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة يحل "المعسكر الرسمي" مع 14 مقعدا (تحالف غانتس وساعر). أما حزب يمينا برئاسة أييلت شاكيد فيواصل البقاء خارج اللعبة السياسية بدون ان يجتاز نسبة الحسم.

وكشفت القناة 12 في نشرتها أمس أن سموتريتش طلب من نتنياهو أن يحتفظ بأحد المواقع المتقدمة في حزب الليكود لصالح ممثل عن هتصيونوت هداتيت حتى يسهل عليهم مهمة التفاوض مع بن غفير، إلا أن نتنياهو رفض.

يذكر أن بن غفير وسموترتش اقتربا من الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمة واحدة لا سيما أن سموترتش عرض على خصمه المنافس الأماكن 2و 5 و9 و10 وبقي الخلاف قائما على المكان السابع الذي قضى على إمكانيات الاتفاق. وفيما رغب بن غفير بإخلاء المكان السابع لصالح مرشح من الضواحي أراد سموتريتش أن يحجز المقعد لصالح مرشح خارجي لا ينتمي لأي من الفريقين.