لجنة الكنيست ترفض طلب سيلمان الانقسام عن "يمينا" وليس أمامها سوى الاستقالة لخوض الانتخابات

سيتعين على عضو الكنيست سيلمان الاستقالة من الكنيست أو تقديم التماس إلى المحكمة العليا حتى تتمكن من الترشح

قوبل طلب عضوة الكنيست عيديت سيلمان الانقسام تمهيدا لترشحها ضمن أحد الأحزاب الحالية في الانتخابات الوشيكة بالرفض، من قبل لجنة الكنيست اليوم (الإثنين) بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من الائتلاف الحكومي.

ووافقت اللجنة في الوقت نفسه على الانقسام لرئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت والوزير ماتان كاهانا وعضوة الكنيست شيرلي بينتو. واتفق كل من كاهانا وبينتو وبينيت على تشكيل ثلث كتلة لتمكين كاهانا وبينتو من الترشح في الانتخابات المقبلة في إطار حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة غانتس وساعر، بحسب النشر في واينت.

وسيتعين على عضو الكنيست سيلمان الاستقالة من الكنيست أو تقديم التماس إلى المحكمة العليا حتى تتمكن من الترشح في حزب آخر لخوض انتخابات الكنيست.

وبحسب واينت، يعتبر أعضاء اللجنة من أحزاب الائتلاف المنحل (إميلي موعاطي، يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست موشيه "كينلي" تور باز وبوعز توبوروفسكي) أن سيلمان هي المسؤول الأول عن تفكك الحكومة، وكان من الواضح أن معارضتهم التصويت لصالح انقسامها هي طريقتهم للانتقام منها. وقالت عضو الكنيست مالينوفسكي: "لست مستعدة لمنح جوائز لمن جرت دولة إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية".