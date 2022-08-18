حزب التجمع الديمقراطي يفكر في خوض الانتخابات كحزب مستقل: "هناك غضب على سياسة أيمن عودة"

"إذا لم يكن هناك وعد رسمي بتغيير السياسة والحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية فلن نكون ضمن القائمة".

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم القوائم ، تتزايد الأصوات داخل حزب التجمع، أحد مكونات القائمة المشتركة، التي تطالب بالانفصال عن القائمة والترشح كحزب مستقل، بسبب غضب من سياسة عضو الكنيست أيمن عودة". بحسب مصدر في التجمع لموقع "واينت" الاسرائيلي.

وأضاف المصدر أنه "إذا لم يكن هناك وعد رسمي بتغيير السياسة والحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية فلن نكون ضمن القائمة".

وبحسب المصدر، ان "هناك أغلبية كبيرة داخل التجمع تدعم الترشح المستقل مطالبين من الجمهور بالتصرف كحزب مختلف يضع أمام أعينه مبدأ دولة لجميع مواطنيها".

وقبل حوالي أسبوعين، أجريت الانتخابات التمهيدية في التجمع، لكن المصدر قدر أنه ستظل هناك تغييرات في القائمة. "الهدف هو جلب شخصيات عامة جديدة أيضًا، قد لا يكونوا من الحزب. كما ان خيار مرشح يهودي مطروح على جدول الاعمال ".